– Suomen on järkevää tässä vaiheessa tarjota kahta hyvää ehdokasta uuteen komissioon, arvioi eurooppaoikeuteen erikoistunut professori Juha Raitio Helsingin yliopistosta.

Jokaisella jäsenvaltiolla on Euroopan komissiossa yksi komissaari. Yksi heistä on komission puheenjohtaja.

Uuden komission valinta alkaa puheenjohtajan valinnalla. EU-maiden johtajat kokoontuvat Eurooppa-neuvoston kokoukseen ja tekevät Euroopan parlamentin vaalituloksen perusteella ehdotuksen komission puheenjohtajasta.

– Komission puheenjohtajavalinta on kuuma peruna, huomauttaa Raitio.

Euroopan parlamentin enemmistön on hyväksyttävä puheenjohtajavalinta.

Puheenjohtaja kokoaa tiimiä

Kun puheenjohtaja on selvillä, alkaa komission kokoaminen.

– Puheenjohtaja valitsee tiimiä ympärilleen yhteisymmärryksessä Eurooppa-neuvoston kanssa. Esiin tulevat esimerkiksi mies- ja naiskysymykset eli kuinka monta komissaaria on naisia ja kuinka monta miehiä. Tähän vaikuttavat myös poliittiset seikat eli on vain järkevää, että tässä vaiheessa maalla on kaksi hyvää ehdokasta tarjolla, sanoo Raitio.

Kun komisaarilista on hyväksytty Eurooppa-neuvostossa, menevät ehdokkaat Euroopan parlamentin valiokuntien kuultaviksi vastuualueidensa mukaan.

– Euroopan parlamentille pitää esittää vain yhtä ehdokasta jäsenvaltiosta, tähdentää Rautio.

Kuulemistilaisuudessa ehdokas esittelee näkemyksiään ja vastaa parlamentin valiokunnan esittämiin kysymyksiin. Tämän jälkeen valiokunta äänestää ehdokkaan soveltuvuudesta tehtävään.

Lopulta parlamentti äänestää komissiosta yhtenä ryhmänä. Komissaarien nimitykset vahvistaa Eurooppa-neuvosto.

Vaikka komissiossa on yksi komissaari kustakin EU-maasta, sen tehtävänä on ajaa koko EU:n etua kansallisten etujen sijaan. Komissaarit päättävät muun muassa komission strategiasta ja politiikasta. Komission merkittävin tehtävä on antaa laki-, rahoitus- ja talousarvioehdotuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi.