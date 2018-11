Kommentti: 20 prosenttia äänistä on aivan komea tulos

Uskoikohan kukaan tosissaan, että suomalaisesta Alexander Stubbista (kok.) voisi tulla keskustaoikeistolaisen EPP-puolueen kärkiehdokas komission puheenjohtajaksi?

Vaikka Stubb hävisi saksalaiselle Manfred Weberille (CSU) äänin 127–492, kokoomuksen puoluejohto hyrisi tulosten julkistamisen jälkeen tyytyväisyyttään.

Eikä ihme. Kisassa Weberin kaltaista tunnettua ehdokasta vastaan 20 prosentin äänisaalis on varsinkin viiden viikon kampanjalla aivan komea tulos. Stubbin tunnettuus Euroopassa otti ison harppauksen eteenpäin, ja samalla hänen mahdollisuutensa tulla valituksi johonkin muuhun merkittävään tehtävään.

Kiitospuheessaan Weber korosti yhtenäisyyttä ja yhteisen vision tärkeyttä.

– Alexin tapa tehdä asioita, hänen kunnianhimoinen lähestymistapansa, hänen lähestymistapansa, joka saa ihmiset tuntemaan itsensä tärkeiksi, täytyy tuoda osaksi vuoden 2019 kampanjaamme, sanoi Weber kiitospuheessaan.

Alexander Stubb puolestaan julisti valinnan jälkeen täyttä tukeaan Weberille, joka on hänen mukaansa "fantastinen tyyppi". Myöhemmin Stubb myönsi suomalaiselle medialle, että lopputulos oli huojennus. Kärkiehdokkaan tehtävä olisi tiennyt aikamoista julkista pyöritystä.

Molemmat ehdokkaat osoittivat puoluekokouksessa taitavansa puheenpidon. Molemmat puhuivat Euroopan muuttamisesta ja yhdistämisestä, EU:n tuomisesta lähemmäs kansaa ja Euroopan tekemisestä entistä turvallisemmaksi.

Weber vetosi kristillisiin arvoihin

Weberillä oli ennakkosuosikin asema jo silkan kansalaisuutensa ja EPP:n parlamenttiryhmän puheenjohtajuutensa ansiosta. Loppujen lopuksi voi kuitenkin olla, että Alexander Stubb oli monelle äänestäjälle yksinkertaisesti liian liberaali.

Voittaja on avoimesti kristillinen konservatiivi ja vetosi EPP:n laajaan kristillisdemokraattiseen siipeen myös kiihkeässä viime hetken puheessaan. Hän vei kuulijat lentomatkalle Eurooppaan, Ateenasta aina Helsinkiin saakka.

– Matkalla löydämme niin monia asioita: kulttuureita, kieliä. Meillä on erilaista kauneutta. Eurooppa on niin värikäs, niin rikas. Mutta yksi asia on meille yhteinen. Jokaisessa kylässä, jokaisessa suurkaupungissa – muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta – huomaamme, että niiden keskellä on kristillinen kirkko. Kun käytän tätä kuvaa, minua vastaan hyökätään sosiaalisessa mediassa voimakkaasti, että tämä puhe kristillisyydestä kuulostaa niin vanhanaikaiselta, niin konservatiiviselta. Mutta minä sanon teille, että en välitä!

Aplodeista päätellen Euroopan kristillistä perustaa kannattaa "EPP-perheen" enemmistö.

Ei niin kovin erilaista

Vaikka kukaan tuskin uskoi, että Alexander Stubb, Suomesta, vetäisi keväällä koko EPP:n vaalivankkureita, hän pani ennakkosuosikille sitkeästi kampoihin komealla kampanjalla.

Hän puhui kampanjansa aikana visioista ja arvoista, Euroopan integraation lisäämisestä (joka pitäisi hänen mukaansa kuitenkin tehdä fiksummin ja paremmin) ja liberaalin demokratian puolustamisesta.

– Tällä hetkellä on liikaa johtajia, jotka syyttävät kaikesta pahasta Brysseliä ja ottavat kaikesta hyvästä kunnian itselleen. Jos jatkamme tätä EU:n haukkumista, emme voita kaikkien eurooppalaisten sydämiä ja mieliä, Stubb sanoi viime hetken puheessaan.

– Älkää johtako pelolla ja vihalla, johtakaa toivolla ja ratkaisuilla.

Myös Weber puhui nationalismin vastustamisesta ja eurooppalaisesta identiteetistä.

Kahden ehdokkaan visiot eivät viime hetken puheenvuoroissa loppujen lopuksi kuulostaneet niin kovin erilaisilta.