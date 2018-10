Kommentti: Antti Rinne suututti paperi- ja sellumiehet

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne suututti Paperiliiton duunarit ja uusien tehdashankkeiden vetäjät, kun hän totesi tiistaina Helsingin Sanomille, että Suomen hakkuita pitäisi vähentää, koska asiantuntijoiden arvion mukaan hakkaamme liian paljon suhteessa hiilinieluun. Uutissuomalaisen haastattelussa perjantaina Rinne pyöritteli sanojaan.

Rinteen mukaan viime vuosien hakkuutasoon ei ole mitään tarvetta puuttua. Hän jatkoi, että ”80 miljoonan kuution tavoite näyttää ilmastopaneelin raportin perusteella liian kovalta, jos ei kyetä muita hiilinielun lähteitä vahvistamaan”.

Puuvarat kasvavat

Puuvarat jatkavat kasvuaan. Luonnonvarakeskuksen mukaan kestävä vuotuinen hakkuumahdollisuus vuoteen 2024 saakka on 84 miljoonaa kuutiota. Rinne ei suostunut sanomaan suoraan, että hän haluaa rajoittaa hakkuita. Hän vetosi korvaavien hiilinielujen löytämiseen. Viljelymaiden hiilivarastoja tulee kasvattaa, mutta se on pitkän tien päässä.

Olisiko Rinteen epäröinnin taustalla hänen saamansa palaute? Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala totesi Rinteelle Maaseudun Tulevaisuudessa, että ”ei varmaan olla ihan samalla kartalla tässä asiassa”.

Vanhalan mielestä Suomella ei ole tarvetta vähentää hakkuita, sillä kasvava metsä sitoo parhaiten hiiltä. Hän uskoo, että hyvällä hoidolla ja suunnittelulla hakkuita voidaan lisätä 80 miljoonaan kuutioon vuodessa.

"Rinne muuttanut mieltään"

Rinteen lausunto tuli samaan aikaan, kun sellutehtaat pyörivät täysillä kierroksilla ja kartongin, paperin sekä sahatavaran tuotanto on kasvussa. Lisäksi Suomessa on vireillä lukuisia tehdashankkeita, joiden toteutuminen edellyttää hakkuiden tehostamista. Rinteen hakkuukannanotto yllätti Kuopioon suunnitellun Finnpulpin ja kemijärveläisen Boreal Biorefin vetäjät. Finnpulpin projektijohtaja Timo Piilonen totesi Maaseudun Tulevaisuudessa, että ”Rinne on sitten muuttanut mieltään”.

Hän jatkoi, että poliitikkojen pitäisi ymmärtää metsäasiat paremmin. Kohtalonyhteys saha- ja selluteollisuuden välillä unohtuu. Kumpikin tarvitsee toisiaan.

Boreal Bioref Oy:n toimitusjohtaja Heikki Nivala puolestaan totesi, että Pohjois-Suomessa tarvitaan välttämättä lisähakkuita. Jos kasvatushakkuita ei tehdä, puu ei järeydy, metsän hiilensidontakyky heikkenee eikä parinkymmenen vuoden kuluttua saavutetakaan hiilivarastojen kasvua.

Kamppailu äänestäjien sieluista

Rinteen lausuntojen taustalla on kamppailu äänestäjien sieluista. Pääministerin paikalle pääseminen edellyttää sitä, että perinteisten demariäänestäjien lisäksi on haalittava ääniä muualta. Vihreät ovat pahassa kriisissä, joten Rinne yrittää kalastella ääniä siltä suunnalta.

Tämä aiheuttaa perinteisen ongelman ja muistuttaa harakkaa tervatulla katolla. Aina on joko nokka tai pyrstö tarttumassa kiinni.

Punavihreäksi muuttunut vasemmistoliitto on onnistunut luomaan nahkansa. Puolueen kannattajakunta on uusiutunut nopeasti ja voimakkaasti.

Demarit ovat tunnettuja iäkkäistä kannattajistaan. Nuorennusleikkaus edellyttää kurkottamista vihreiden arvojen suuntaan. Rinne ei voi enää sanoa, että on hölmöä miettiä, mikä maapallon tila on 100 vuoden kuluttua, niin kuin hän lausui muutama vuosi sitten. Jos Rinne puhuu liian vihreitä, perussuomalaisiin karanneiden ex-demareiden kotiinpaluu saattaa peruuntua.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja