Kommentti: Hallituksen pakko avata irtisanomisjumi, jotta siitä ei tule vaaliteemaa

Hallitus sai odotetusti eduskunnan luottamuksen varsin selvin numeroin työllisyyspolitiikkaa koskevassa luottamusäänestyksessä. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi äänestyksen jälkeen, että eduskunta on asian selkeästi linjannut ison linjan osalta ja kiistellyn hallituksen esityksen osalta.

Eniten eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona Sipilän ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen tiistai-illan keskustelusta A-sudiossa. Siinä Sipilä ehdotti Rinteelle, että hän on valmis perääntymään kiistellystä irtisanomislaista.

Sipilä ehdotti, että palataan irtisanomisriidan alkulähteille ja muutetaan aivan eri lakia eli muutetaan työaikalakia, jonka kolmikantainen valmistelu päättyi riitaisena kesällä 2017. Alkuperäisen ehdotuksen mukaan myös järjestäytymättömät yritykset saavat työaikalain joustot hyväkseen.

Sipilän mielestä työaikalain toteutuminen alkuperäisessä muodossaan olisi paljon tärkeämpi uudistus kuin nyt tekeillä oleva, pienten yritysten irtisanomista helpottava laki. Rinne ei Sipilän tarjoukseen tarttunut.

Lindströmin "Tää on niin tätä"

Työministeri Jari Lindström (sin.) ei suostunut kommentoimaan Uutissuomalaiselle Sipilän ehdotusta, mutta kehotti lukemaan Uuden Suomen blogin "Tää on niin tätä" (1.5.), jossa palataan nykyisen riitatilanteen alkulähteille. Siinä hän kirjoitti, kuinka Suomen Yrittäjät torjuivat aikoinaan paikallisen sopimisen, vaikka olisivat saaneet tuolloin lähes kaiken haluamansa.

Jos yrittäjät olisivat suostuneet sopimukseen, kiistaa herättänyttä irtisanomislakiesitystä tuskin olisi eikä ay-liike lakkoilisi. Kansanedustajien ei liioin tarvitsisi jännittää sitä, saavatko äänestäjät vaihdettua ajoissa talvirenkaat, jos ylityökiellot jatkuvat.

Yrittäjät kaatoivat paikallisen

Lindström kirjoitti muun muassa: "Kiky-sopimus solmittiin 29.2.2016. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt tiedottivat, että vain seuraavat paikalliseen sopimiseen liittyvät lainsäädäntömuutokset tehdään:

Järjestäytymättömille yrityksille samat oikeudet ja velvollisuudet paikallisten sopimusten osalta kuin järjestäytyneillä eli työnantajaliittoon kuuluvilla yrityksillä. (Suomen Yrittäjien vastustuksen vuoksi tätä lakimuutosta ei viedä eteenpäin.)

Myös järjestäytymättömien yritysten tekemiä paikallisia sopimuksia koskevat riidat ratkaistaan työtuomioistuimessa. (Suomen Yrittäjien vastustuksen vuoksi tätä lakimuutosta ei viedä eteenpäin.).

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti hallitus valitsi siis pääasialliseksi etenemistavaksi paikallisen sopimisen osalta Hietalan selvityksen TES vaihtoehdon.

Suomen Yrittäjien tulkinta oli seuraavanlainen: Liitto vastustaa tätä tulkintaa, sillä se rajoittaa työntekijöiden ja yrittäjien yhdistymisvapautta ja tuhoaa tärkeän tavoitteen työpaikkasopimisen lisäämisestä ja sitä kautta työllisyyden parantamisesta.

Työmarkkinajärjestöjen tulkinnan mukaan paikallinen sopimus syntyisi työnantajan ja ammattiliiton kesken, ei työpaikan osapuolten välille. Jos työmarkkinajärjestöjen tulkinta hyväksytään, työntekijöistä osan olisi siis pakko kuulua työntekijäliittoon.

Orpo tukee Sipilää

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi äänestyksen jälkeen odottavansa, että joku esittää ”vastaavan vahvuisen” keinon. Hän antoi tukensa Sipilän ehdotukselle ja sanoi, että paikallisen sopimisen edistäminen ja työaikalain muuttaminen olisivat mahdollisia ratkaisuja.

Jumi tuli aikoinaan siitä, kuka saa edustaa työpaikalla työntekijöitä, pitääkö kuulua liittoon vai voiko edustaja olla työntekijöiden keskuudestaan valitsema.

Tilanne on nyt pahasti jumissa. Olisivatko työaikalakiin palaaminen ja paikallinen sopiminen keinoja, joilla jumia voitaisiin avata? Ongelma on siinä, että kysymys on työmarkkinoiden perusfundamenteista eli yleissitovuuteen puuttumisesta. Jos jumia ei avata, siitä tulee yksi vaaliteema ja sitä hallituspuolueet tuskin haluavat.