Kommentti: Harkimon jytky tussahti alkumetreillä

Liike Nyt selvitti kyselyllä ihannepäättäjien ominaisuuksia ennen ehdokkaiden nimeämistä. Kyselyn mukaan päättäjäksi halutaan henkilö, joka on asiantunteva ja jolla on kosketus tavalliseen elämään.

Ainakin tämän jälkimmäisen maininnan kohdalla ehdokasasettelu näyttää onnistuneelta, sillä valtaosa ehdokkaista näyttää taviksilta. Tosin yrittäjät ovat hieman yliedustettuina.

Tiedotustilaisuudessa liike kertoi, ettei se halua ehdokkaikseen julkisuuden henkilöitä. Linjaus perustuu liikkeen tekemään kyselyyn. Kyse saattaa olla myös siitä, ettei liike ole saanut tunnettuja nimiä, jotka ovat tärkeitä jokaisen liikkeen ja puolueen vaalimenestyksen kannalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen (kok.) kertoi ennen joulua olevansa levollisella mielellä, kun kysyin häneltä Liike Nytistä. Hän ei ollut havainnut juuri mitään liikettä kokoomuksesta Nytin suuntaan. Mielipidetiedusteluissa Nytin käyrä ei ole värähtänyt.

Maanantain tiedostustilaisuuden jälkeen usea kokoomusvaikuttaja huokasi helpotuksesta. Liike Nytin puuhamies, kansanedustaja Harry Harkimo ei ollut saanut ehdokashankinnan ensimmäisessä aallossa yhtään sellaista tunnettua nimeä, josta voisi veikata ääniharavaa ja kokoomuksen uhkaajaa.

Monissa arvioissa on spekuloitu, että Harkimo vie kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolta pääministerin paikan vetämällä Uudenmaan vaalipiiristä vanavedessään usean edustajan Arkadianmäelle. Maanantaina julkaistu ehdokaslista vei pohjaa pois näiltä arvioilta.

Suomen puoluekenttä on säilynyt varsin vakaana viimeiset sata vuotta. Moni liike ja puolue on yrittänyt läpimurtoa, mutta se on jäänyt yritykseksi. Enää ei ole liberaaleja, nuorsuomalaisia tai perustuslaillisia.

Ainostaan vihreät ovat pystyneet vakiinnuttamaan asemansa. Perussuomalaiset hajosivat ja kutistuivat, mutta on säilymässä ainakin toistaiseksi puolueena, jonka kannatus liikkuu kymmenen prosentin tuntumassa.

Tulevissa vaaleissa suurin mielenkiinto kohdistuu Liike Nytiin ja kansanedustaja Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liikkeeseen, joka kerää ehdokkaita lehti-ilmoituksilla. Äänestäjät ratkaisevat, mutta kolme kuukautta ennen vaaleja näyttää vahvasti siltä, että uudet tulokkaat eivät pysty jytkyyn.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.