Kommentti: Hippos-herrojen on syytä kuunnella käyttäjiä viimeistään nyt

Viime viikkojen ajan se on jyystäen jyskyttänyt takaraivon seinämiä: mukailtu hiekkalaatikon lastenloru.

Tule hyvä Hippos, älä tule huono Hippos.

Jyskytys on vain voimistunut. Mitä enemmän Hippos2020-hankkeeseen on perehtynyt, sitä hämmentyneemmäksi olo on tullut. Sitä sekavammaksi.

On erikoista, miten vähän hankkeen yksityiskohdista, aikatauluista, toiminnallisuudesta, sisällöstä, maksuista ja vaikutuksista lopulta tiedetään tai on kerrottu. Vielä kummallisempaa se, että on vaikea löytää lajiryhmää, joka olisi täysin palkein – ilman käsien levittelyä kysymysmerkkiviidakossa – innostunut uudesta uljaasta urheilu- ja liikuntakeskuksesta.

Moni niistä seuroista, joiden ajatellaan olevan alueen pääkäyttäjiä, ne joille kokonaisuus viime kädessä tehdään, ihmettelevät, empivät ja ovat huolissaan omasta roolistaan.

Ne tuntevat olevansa tuntemattoman päällä.

Hippos2020 on ajatuksena hieno hanke. On tätä päivää ja tulevaisuutta, että mittava liikuntapaikkarakentaminen hoidetaan isolta osaltaan yksityisellä rahalla. Valtion ja kuntien kassat eivät pysty enää komeisiin areenoihin täysimittaisesti reagoimaan. Ei pidäkään.

Mutta uusi yhtälö tuo mukanaan myös ongelman. Kun valta siirretään yksityiselle rahalle, on tiedostettava rehellisesti, mikä on rakentajien ja sijoittajien rooli: ne hakevat lopulta tuottoa. Ne laativat suunnitelmansa sen mukaisesti, taloustuntosarvet edellä.

Liikunta- ja urheilutilojen toimivuus on rahoittajille tärkeä asia, mutta ei prioriteetissa ykkösjuttu.

Siksi. Jotta lopputuloksena olisi hyvä Hippos, käyttäjiä olisi kuunneltava viimeistään nyt. He ovat omien lajiensa asiantuntijoita, rakentajilta ja rahoittajilta ei samaa näkemystä löydy.

Jos laatua ei vaalita ja valvonta lipsuu, on vaara, että Jyväskylään rakennetaan Hippos, joka ei ole alkuperäisten tavoitteiden mukainen ainutlaatuinen keskus Pohjoismaissa vaan sisällöltään kuiviin rutistettu sitruuna.

Hedelmä, jossa olisi kuoret, mutta ei sisäistä sitrusta.

Ketä se ilahduttaisi? Ei ainakaan urheilua.