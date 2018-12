Kommentti: Hittisovelluksessa 15 sekunnin klippiin voi upota aikaa jopa neljä tuntia

Nuoria tanssimassa, nuoria hytkymässä, nuoria ilveilemässä, tekemässä temppuja, vastaamassa kiertäviin haasteisiin tai aukomassa suutaan taustalla soivan ääniraidan tahtiin.

Ensivilkaisulta TikTok vaikuttaa teini-ikäisten sosiaalisen median kanavalta, jonne nuoret lataavat kuvaamiaan 15 sekunnin mittaisia, kotikutoisia videonpätkiä. Klippejä on muokattu sovelluksen avulla: videoita on leikattu, niihin on lisätty musiikkia ja tehosteita, ja niiden toistonopeutta on hidastettu tai nopeutettu.

Suomen suosituimmalla somejulkkiksella Jennifer Käldillä on TikTokissa video, jolla hän tanssii 15 sekuntia. Taustalle on muokattu käsipareja lyömään rytmiä.

Käld kertoo, että videon tekeminen kesti neljä tuntia.

TikTok koukuttaa, kuten some yleensäkin. Loputtomaan klippivirtaan on helppo jäädä ajelehtimaan. Vielä yksi. No, jos vielä yksi. Siksi kiertäisin sen kaukaa, vaikka olisinkin sen kohderyhmää. Palvelun parissa voi nähdäkseni hukuttaa loputtomasti aikaa, energiaa ja luovuutta.

Juuri niitä asioita, joille olen yrittänyt viime vuosina löytää somea parempaa käyttöä.