Kommentti: Iso hatunnosto sopimuspalomiehille, vapaaehtoisille, jotka tekivät viime viikolla Jämsässä suururakan

Palokunta sammutti kaksi suurta tulipaloa Jämsässä viime viikolla. Ensin paloi rivitalo Pispalantiellä, sitten vanhusten palveluasunto Lukkoilantiellä.

Seurasin paloja tapahtumapaikoilla tuoreeltaan. Kummassakin tapauksessa palokunta suoritti työnsä rivakasti ja ammattitaitoisesti.

Uutiset kertovat palomiehistä – mutta keitä he ovat? Varsinaisia ammattipalomiehiä on Keski-Suomessa Jyväskylän ulkopuolella vain pieni joukko.

Jyväskylässä ja Äänekoskella ammattipalomiehet ovat valmiudessa vuorokauden ympäri. Lisäksi Keski-Suomessa on puolenkymmentä päiväpaloasemaa, joissa on kolme ammattipalomiestä. He takaavat, että palokunta on nopeasti lähtövalmiudessa arkisin virka-aikaan.

Iltaisin, öisin ja useita yksiköitä vaativissa tilanteissa pelastustoimi nojaa sopimuspalokuntiin. Siis vapaaehtoisiin. He tekivät Jämsässä viime viikolla suururakan. Mukana oli sammuttajia Jämsästä, Jämsänkoskelta, Koskenpäältä ja Hallista.

Hatunnosto heille – ja kaikille muille Suomen sopimuspalomiehille ja -naisille. Ilman teitä ei suuria paloja sammutettaisi.