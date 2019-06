Kommentti: Jussi Halla-aho taputellaan Tampereella jatkokaudelle – varapuheenjohtajuudesta kahden vahvan naisen kisa

Kannatusmittauksissa Suomen suosituimmaksi puolueeksi yltänyt perussuomalaiset kokoustaa tulevana viikonloppuna Tampereella. Kaksipäiväisen puoluekokouksen kävijämääräksi on ennakolta arvioitu 2 000–3 000 henkeä.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on kertonut tavoittelevansa jatkokautta. Yksimielisestä valinnasta ei kenelläkään ole epäselvyyttä, vaikka Halla-aho onkin toivottanut myös haastajat tervetulleiksi.

Halla-aho valittiin puolueen uudeksi puheenjohtajaksi kaksi vuotta sitten Jyväskylän dramaattisessa kokouksessa, joka jakoi puolueen kahtia perussuomalaisiin ja sinisiin.

Puoluejohtajana Halla-aho vakiinnutti viime vaaleissa perussuomalaiset 39 kansanedustajalla Suomen poliittiselle kartalle.

Puoluesihteeriksi tunkua

Tampereen kokouksesta ei ole luvassa yhtä suurta näytelmää kuin kaksi vuotta sitten oli, mutta useita uusia henkilövalintoja nytkin päästään tekemään.

Vuodesta 2013 puoluesihteerinä toimineelle Riikka Slunga-Poutsalolle etsitään jatkajaa ja kisaan oli ennen juhannusta ilmoittautunut jo 12 ehdokasta.

Puoluesihteerin on oltava jämäkkä ja oman arvonsa tunteva, sillä työnjako puolueen työmieheksi itsensä julistaneen Matti Putkosen kanssa voi joskus aiheuttaa ristiriitoja.

Kiinnostavia ehdokkaita puoluesihteeriksi voisivatkin olla esimerkiksi täpärästi eduskunnasta rannalle jäänyt rikoskomisario Mira Nieminen Asikkalasta sekä Venäjän ja Itä-Euroopan tutkija Arto Luukkanen.

Paikkaa havittelee myös eduskuntaryhmän pääsihteeri Antti Valpas.

Leena Meri ja Riikka Purra kilpasilla

Kokouksessa valitaan myös uudet varapuheenjohtajat. Europarlamentaarikoksi Brysseliin lähtevä Laura Huhtasaari ei hae jatkokautta ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Tähän tehtävään kiinnostuksensa ovat ilmaisseet kaksi näkyvää naispoliitikkoa: kansanedustajat Leena Meri ja Riikka Purra.

Rauhallisena asiapoliitikkona tunnettu Meri on toiminut eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja pääsi kevään vaalien alla edustamaan puoluetta lukuisissa vaalikeskusteluissa.

Tyyliltään räväkämpi ehdokas on puolueen poliittinen suunnittelija Riikka Purra, jota on sanottu myös Halla-ahon oikeaksi kädeksi. Purra on jopa perussuomalaisittain kovan linjan maahanmuuttokriitikko – aihe, jota hän ei jätä koskaan kommentoimatta.

Toisen varapuheenjohtajan paikka täytetään viimein

Vuonna 2017 toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Teuvo Hakkarainen luopui tehtävästään samana talvena. Nyt toiseksi varapuheenjohtajaksi hakevat kansanedustajat Arja Juvonen, Mika Niikko ja Sakari Puisto.

Arja Juvonen on perussuomalaisten sote-asiantuntija ja jo viime hallituskaudella mukana epätoivoisen urakan parissa. Mika Niikko sai merkittävän pestin ulkoasiainvaliokunnan johdossa.

Sakari Puisto on Halla-ahon luottohenkilöitä ja puolueen tärkeimpiä taustavaikuttajia. Filosofian tohtori Puisto oli jo edellisissä hallitusneuvotteluissa pohtimassa koulutusasioita ja sen jälkeen oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin erityisavustaja.

Neljäs ehdokas eduskuntaryhmän tiedottaja ja valiokunta-asiantuntija Heikki Tamminen joutunee jäämään kansanedustajien varjoon vaalissa.

Jari Ronkainen lähti haastamaan Juho Eerolaa

Kolmantena varapuheenjohtajana on toiminut kotkalainen kansanedustaja Juho Eerola, joka kevään eduskuntavaaleissa kasvatti äänisaalistaan peräti viidenneksellä edellisiin vaaleihin verrattuna. Eerola valittiin vastikään eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi.

Eerola pitänee paikkansa puoluejohdossa, vaikka haastajaksi on lähtenyt myös kansanedustaja Jari Ronkainen Hollolasta.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen toimittaja.