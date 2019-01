Kommentti: Kaikkien puolueiden reivattava linjaansa, yhtä lukuun ottamatta

Oulun järkyttävän seksuaalirikosten paljastuminen tekee huhtikuun eduskuntavaaleista maahanmuuttovaalit. Tämä aiheuttaa ongelmia kaikille puolueille lukuun ottamatta perussuomalaisia.

Jussi Halla-ahon perussuomalaiset ovat nyt kotikentällään, sillä puolueen johtavana teemana on ollut maahanmuutto. Halla-aho pääsee nyt toistamaan iskulausettaan "haittamaahanmuutosta" ja sen seurauksista. Puolueella on myös selkeän populistinen ratkaisu nyt julki tulleisiin rikoksiin; humanitäärisen maahanmuuton lopettaminen.

Vihreillä hankalaa

Maahanmuuttoon suvaitsevasti suhtautuneille vihreille tilanne on hankala. Vihreät ovat kritisoineet voimakkaasti pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusta turvapaikkapolitiikan tiukentamisesta. Vihreiden ex-puheenjohtajat, Ville Niinistö ja Touko Aalto, ovat ryöpyttäneet hallituksen tiukentunutta linjaa usean otteeseen.

Vihreiden naisten puheenjohtajan kansanedustaja Emma Karin maanantaina lähettämä tiedote kuvaa asian vaikeutta. Hän mainitsee siinä Oulun ja Helsingin järkyttävät tapahtumat, mutta ei puhu sanallakaan maahanmuuttajista tai turvapaikkapolitiikasta vaan metoo-liikkeestä, seksuaalisesta häirinnästä ja korostaa, että Suomi on EU:n toiseksi turvattomin maa naisille.

Kari on huolissaan myös poliisien määrän vähentämisestä. Myös monet muut poliitikot ovat esittäneet ratkaisuksi poliisien määrän lisäämistä, kuten SDP:n vt. puheenjohtaja Sanna Marin. Marinin mukaan kansalaisten turvallisuus edellyttää poliisien määrän lisäämistä. Tämä kertoo puolueiden neuvottomuudesta, sillä poliisien määrän lisäämisellä raiskausten määrä ei vähene.

Myös SDP:llä hankalaa

Maahanmuuttopolitiikka on ollut sosiaalidemokraateille aina vaikea pala. Perussuomalaisten nousu on syönyt SDP:n kannatusta.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi syksyllä, että puolueen linja on ja pysyy ”keskitien linjana”. Hädässä olevia ihmisiä autetaan, mutta se on vastuutonta, että ”rajat auki” ja kaikki tervetuloa.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ihmetteli maanantaina lähettämässään tiedotteessa varsinkin demareiden täyskäännöstä maahanmuuttokysymyksissä, sillä useat demarikansanedustajat ovat kritisoineet vihreiden ja vasemmistoliiton tavoin hallituksen tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Hän myös muistutti, että hallitus on lähes kokonaan toteuttanut 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelmansa.

Keskusta kärsinyt eniten

Ylen tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan Oulun tapahtumat ovat nakertaneet eniten keskustan kannatusta ja ennen kaikkea Oulun seudulla. Monet muistavat yhä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) taannoisen lausunnon, jossa hän lupasi antaa Kempeleen kotinsa turvapaikanhakijoille. Sipilä on tuominnut jyrkästi Oulun rikokset, mutta hän on suhtautunut maahanmuuttoon varsin myönteisesti.

Kokoomusjohto on puhunut vuosien ajan voimakkaasti maahanmuuton ja monikulttuurisuuden puolesta. Puolue on myös kampanjoinut vihapuhetta vastaan.

Puolueiden kantoja pakolaisuuteen tutkinut Eduskuntatutkimuksen keskuksen tutkija Matti Välimäki sen sijaan totesi väitöstutkimuksessaan viime vuonna, että kokoomus ja keskusta kääntyivät aiempaa kireämmän maahanmuuttolinjan kannattajiksi jo vuosituhannen alussa.

Seksuaalista väkivaltaa 20 vuotta tutkinut kansanedustaja Anne Kontula (vas.) puolestaan kertoo blogissaan, että on hyvä, kun seksuaalisesta väkivallasta nyt puhutaan. Kontulan mukaan on kuitenkin ”höpsöä kuvitella, että yksikään seksuaaliseen väkivaltaan liittyvistä ongelmista ratkeaisi muutoksilla ulkomaalaislakiin”. Hän kertoo, että viimeksi kuluneiden parinkymmenen vuoden aikana Suomessa voi uhritutkimusten perusteella arvioida tehdyn 200 000–300 000 raiskausta.

Puoluejohtajien ja rivipoliitikkojen on harkittava nyt sanansa tarkasti. Heidän on esiinnyttävä vakuuttavasti maahanmuuttajien rikosten estämiseksi. Puolueiden on alettava puhua lain ja järjestyksen teemoista, mikä sopii toisille puolueille paremmin kuin toisille.