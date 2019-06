Kommentti: Kaikkonen nousemassa suoraan valtiovarainministeriksi – keskusta luopumassa pätkäministeristä

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on nousemassa suoraan valtiovarainministeriksi. Uutissuomalaisen saamien tietojen mukaan keskustassa ollaan luopumassa ajatuksesta, jonka mukaan valtiovarainministeriksi valittaisiin pätkäministeri.

Pätkäministeri hoitaisi valtiovarainministerin tehtäviä syyskuun puoluekokoukseen saakka, jolloin puheenjohtaja Juha Sipilälle valitaan seuraaja. Normaalitilanteessa valtiovarainministerin salkun ottaisi puolueen puheenjohtaja.

Julkisuudessa on spekuloitu, että Kaikkosen valinta valtiovarainministeriksi heikentäisi hänen mahdollisuuksiaan nousta keskustan puheenjohtajaksi, koska häntä pidettäisiin liikaa Sipilän suosikkina. Tiettävästi nyt tästä ajatuksesta on luovuttu ja Mika Lintilä saa luopua ajatuksesta toimia tilapäisenä valtiovarainministerinä. Kaikkonen on luvannut kertoa juhannukseen mennessä, tavoitteleeko hän keskustan puheenjohtajuutta.

Kulmuni, Saarikko, Savola ja Leppä

Elinkeinoministeriksi on nousemassa puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni. Väistyvän hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on saamassa tiede- ja kulttuuriministerin salkun. Saarikon äitiysloman ajaksi ministeriksi noussee Hanna Kosonen.

Puolustusministerin salkku on menossa kansanedustaja Mikko Savolalle. Jari Leppä on saamassa jatkopestin maa- ja metsätalousministerinä. Lepän paikkaa kärkkyvät myös puolueen varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ja kansanedustaja Anne Kalmari.

Kovaa vääntöä salkuista

Keskustan ministerivalinnoista käydään kova vääntöä ja niistä saatetaan äänestää puoluevaltuuston, eduskuntaryhmän ja europarlamenttiryhmän yhteiskokouksessa keskiviikkona. Todennäköisesti myös keskustan hallitukseen lähdöstä äänestetään, kuten keskustan perinteisiin kuuluu.

Mahdolliset äänestykset eivät kuitenkaan ole arvovaltatappio Sipilälle. Hän on saanut kehuja sekä omilta että vierailta hallitusohjelmaneuvotteluista. Sipilän kokemus näkyi sekä neuvotteluissa että ohjelman julkistamistilaisuudessa.

Keskustassa suorastaan hämmästellään sitä, että rökäletappion kärsinyt keskusta on saamassa viisi ministeriä, eduskunnan puhemiehen paikan ja pari merkittävää valiokunnan puheenjohtajan paikkaa.

Vanhasesta puhemies

Edel­li­sen hal­li­tuk­sen kun­ta- ja uu­dis­tus­mi­nis­te­ri Anu Veh­vi­läi­nen (kesk.) ilmoitti tiistaina, ettei hän ta­voit­te­le edus­kun­nan pu­he­mie­hen paik­kaa. Veh­vi­läi­nen suo­sit­te­lee teh­tä­vään kes­kus­ta­kon­ka­ri, ex-pää­mi­nis­te­ri Mat­ti Van­has­ta. Vehviläinen myös kertoi, ettei "mieluile nyt ministeriksi".

Lindtman ei pyri ministeriksi

Ministerispekulaatioissa vahvasti mukana ollut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi tiistaina puoluelehti Demokraatille, ettei ole halukas ministeriksi. Lindtman toivoo voivansa jatkaa eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Näin voin parhaiten vaikuttaa niihin asioihin, joita vaaleissa pidin esillä. Juuri nyt eduskuntatyö soveltuu myös hyvin nykyisen perhetilanteen vaatimuksiin, Lindtman sanoi Demokraatille.

Useita syitä?

Pääministeripuolueen ryhmäjohtajuus on kova paikka, jossa pääse vaikuttamaan. Silti Lindtmanin veto on yllättävä. Hänestä povattiin tulevan pääministeri Antti Rinteen (sd.) johtaman hallituksen työministeriä.

Olisiko Lindtmanin katseet jo pidemmällä kuin tulevassa hallituskaudessa eli SDP:n puheenjohtajuudessa. Jos hallituksen kova työllisyystavoite jää toteutumatta, siitä ainakin osavastuun kantaa työministeri.

Lindtman saattoi ajatella, ettei hän haluaa ryvettyä työministerinä. Hän malttaa odottaa isompaa kalaa. Lindtmanin Ilta-Sanomille kertoman mukaan Rinne tarjosi hänelle ministeripaikkaa.

Lindtman kertoo Iltalehdelle, että ratkaisu oli hänen omansa.

– Pääpohdinta oli halussa jatkaa ryhmän puheenjohtajana. Bonuksena on se, että ratkaisu soveltuu nykyiseen perhetilanteeseemme. Meillä on kotona puolitoistavuotias tytär, Lindtman perustelee päätöstään kieltäytyä ministerin tehtävästä.

Juttua muutettu 4.6.2019 kello 15.03: Lisätty maininta, että Lindtmanin mukaan Rinne tarjosi hänelle ministeripaikkaa.