Kommentti: Keskustan eduskuntaryhmä on hajaantunut kahtia ja kentälläkin on ilmaa – eikä tämä puolue ole hallitusneuvottelujen ainoa kysymysmerkki

Hallitusohjelmaneuvotteluista on tulossa tiukat, sillä hallitustunnustelija Antti Rinteen (sd.) vetämissä tunnusteluissa ei ole sovittu vielä mistään. Puolueet ovat esittäneet omat näkemyksensä ja tunnusteluissa on "haettu reunoja sekä rajoja eri kysymyksistä".

Rinne on neuvotteluissa kuskin paikalla. Kokoomuksesta kuitenkin muistutetaan, että Rinne on huomattavasti ahtaammassa raossa kuin keskustan Juha Sipilä neljä vuotta sitten, koska puolueiden väliset voimasuhteet ovat nyt äärimmäisen pienet. Siksi Rinteen on tultava neuvotteluissa muita puolueita vastaan.

Keskusta kysyy kentältä

Spekulaatiot tulevasta hallituspohjasta kävivät villeinä eduskunnassa tiistaina. Päävaihtoehdot ovat vihertävä sinipuna, jossa rungon muodostavat SDP ja kokoomus tai vihertävä punamulta, jossa SDP:n lisäksi on mukana keskusta, vihreät ja RKP.

Rinne toivoi tiistaina illansuussa, että keskusta ilmoittaisi olevansa valmis lähtemään hallitusneuvotteluihin. Tätä pyyntöä tulkittiin siten, että Rinne haluaa keskustan hallitukseen.

Vaalitappion kärsineelle keskustalle tilanne on hankala. Siksi puolueen hallitusneuvottelijat kysyvät eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniltä, kannattaako puolueen lähteä hallitusneuvotteluihin. Keskusta vastaa Rinteelle keskiviikkona aamupäivällä.

Eduskuntaryhmä on jakaantunut asiassa kahtia ja myös kentällä on monenlaista ilmaa. Kansanedustajien mukaan kentällä on kuitenkin voimistumassa näkemys, että puolueen kannattaa ainakin katsoa hallituskortti ja lähteä puolustamaan kannattajien etuja.

SDP:n eduskuntaryhmän enemmistö liputtaa punamullan puolesta. Moni demarikansanedustaja sanoo, että keskustan kanssa on helpompi päästä sopimukseen kuin kokoomuksen. Osa kansanedustaja vierastaa kokoomusta, koska yhteistyö ei toiminut pääministeri Alexander Stubbin (kok.) johtamassa hallituksessa.

Vaalitulos mutkisti

Vaalitulos kuitenkin mutkisti tilannetta. Rinteen on vaikea pudottaa hallituksesta eduskunnan toiseksi ja kolmanneksi suurinta ryhmää eli perussuomalaisia ja kokoomusta.

Rinne neuvotteli viimeisenä ja pisimpään kokoomuksen kanssa, viisi tuntia. Neuvottelujen pituudesta vedettiin monia johtopäätöksiä. Se kertoi asioiden monimutkaisuudesta ja toisaalta siitä, että SDP ja kokoomus yrittivät tosissaan hieroa sopua.

– He eivät istuisi näin kauan, jos eivät olisi tosissaan, eräs kokoomuslähde arvioi ja veikkasi sinipunaa.

Toisen lähteen mukaan Rinteellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sinipuna, jos hän haluaa voittajat hallitukseen.

Kokoomus tiukkana

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoi tiistaina olevansa valmis lähtemään hallitusneuvotteluihin, jos puolueen tavoitteet ovat yhteen sovitettavissa muiden puolueiden kanssa. Kokoomuksesta korostettiin, että sen ehdot ovat kuitenkin tiukat ja puolue on valmis menemään oppositioon saappaat jalassa.

– Kokoomus piti tunnusteluissa sataprosenttisesti kiinni talous-, vero- ja työllisyystavoitteistaan, kokoomuksesta kerrottiin.

Rinteen lausunnot laajasta enemmistöhallituksesta, jossa yksikään pienpuolue ei olisi vaa'ankieliasemassa, leimattiin puhtaaksi taktikoinniksi. Jos RKP olisi ratkaisevassa asemassa, se tuskin käyttäisi asemaansa hyväkseen, jos hallitusohjelmaneuvotteluissa päästään sopuun puolueelle tärkeistä asioista, kuten Vaasan keskussairaalasta.

Vihreät arvoituksellisia

Suurimpana kysymysmerkkinä pidetään vihreitä. Puolueen eduskuntaryhmä uusiutui perusteellisesti. Kokeneet mieskansanedustajat luopuivat tai tippuivat. Tilalle nousi paljon nuorehkoja naisia, joilla saattaa olla vaikeuksia astua poliittiseen arkitodellisuuteen.

Vihreät esittivät vaalikentillä paljon suuria lupauksia. Niihin kaikkiin ei ole varaa ja muut puolueet tuskin suostuvat kaikkiin puolueen ilmastotavoitteisiin.

Vihreiden hallitukseen menosta päättää vihreiden puoluevaltuusto, mikä on yksi kysymysmerkki. Se ei välttämättä niele puolueen hallitukseen menoa, jos vihreät joutuvat tekemän paljon kompromisseja.

Halla-ahoa ei näkynyt

Kokoomus on sanonut, ettei se huoli vasemmistoliittoa samaan hallitukseen. Tätä perustellaan vasemmistoliiton ulko- ja turvallisuuspolitiikalla, talous- ja veropolitiikalla sekä sosiaaliturvauudistuksella. Myös kokemukset sixpackista ovat pudottamassa vasemmistoliitoa hallituksesta.

Merkille pantavaa oli se, ettei hallitustunnustelujen tärkeänä päivänä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa ei nähty eduskunnassa. Halla-aho tietää, ettei hän voi olla hallituksessa edistämässä puolueensa uusien kansanedustajien tiukkoja tavoitteita.