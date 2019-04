Kommentti: Kokoomus on hallitusneuvotteluissa kuskin paikalla – Antti Rinteen vaihtoehdot ovat käymässä vähiin ja kokoomus tietää sen

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne nousee ensi viikolla hallitustunnustelijaksi ja antaa pöytälaatikossa olevat kysymykset eduskuntapuolueille. Kuskin paikalla hallitusneuvotteluissa on kuitenkin kokoomus.

Rinne on jo ehtinyt rajata perussuomalaiset sivuun hallituksesta. Hän ei malttanut odottaa perussuomalaisten vastauksia kysymyksiinsä. Kokoomus on nyt Rinteen ainoa todellinen hallituskumppaniehdokas.

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän eroilmoitus oli myrkkyä Rinteelle, vaikka keskusta jätti hallitusluukun auki. Sipilä istuu puheenjohtajana syksyyn, joten hän on hallitusneuvotteluissa puolueen pääneuvottelija.

Toisaalta Sipilän lähtö tekee keskustasta Rinteen silmissä hallituskelpoisen. Sipilä voi myös ulkoistaa neuvottelut puolueen varapuheenjohtajille ja eduskuntaryhmän johdolle. Mutta millaisessa hallitusneuvottelukunnossa on rökäletappion kärsinyt keskusta, jolta puuttuu ykkösnyrkki?

Keskusta Anderssonin ainoa toivo

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä arvioi Ylen Ykkösaamussa keskiviikkona, että sillä on vaikutusta hallitusneuvotteluihin, jos yhden pääneuvottelukumppanin puheenjohtaja on hämärän peitossa samoin kuin puolueen tuleva linja. Unohtaa ei pidä, että vihreillä on osin sama ongelma.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ja vihreiden Pekka Haavisto ilmoittivat tiistaina, että Sipilän väistyminen helpottaa mahdollista yhteistyötä keskustan kanssa hallituksessa. Punavihreän hallitusvaihtoehdon puolesta puhuneen Anderssonin lausuntoa on helppo ymmärtää.

Anderssonin ainoa toivo livahtaa hallitusovien sisäpuolelle on se, että Rinne ottaa hallitukseen keskustan eikä kokoomusta. Kokoomus ei lähde hallitukseen yhdessä vasemmistoliiton kanssa, vaikka SDP haluaa vasemmistoliiton taustatuekseen. Kokoomuksen ykkösvaihtoehto on SDP:n, kokoomuksen, vihreiden ja RKP:n muodostama hallitus, jolla olisi 107 paikkaa.

Vasemmistoliiton hallitustien esteenä on lisäksi arvaamaton mutka. Se päätti marraskuussa puoluevaltuustossaan, että hallitukseen osallistumisesta järjestetään neuvoa-antava jäsenäänestys.

Löytyykö yhteistä tilannekuvaa?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tiistaina, että puolue on saanut äänestäjiltä valtakirjan lähteä hallitusneuvotteluihin. Hän kuitenkin korosti, ettei kokoomuksella ole kouristuksenomaista hinkua lähteä mukaan.

Orpo paalutti, ettei kokoomus lähde hallitukseen hinnalla millä hyvänsä. Kokoomus menee vain sellaiseen hallitukseen, jossa tehdään kokoomuksen näköistä talous-, työllisyys- ja veropolitiikkaa.

Orpo korosti yhteisen tilannekuvan merkitystä. Se perustuu valtiovarainministeriön tilannearvioon: jakovaraa ei ole. Siihen eivät mahdu SDP:n 1-3 miljardin euron menolisäykset, joita demarit kutsuvat tulevaisuusinvestoinneiksi.

SDP:stä on vihjattu, etteivät valtiovarainministeriön luvut saa liikaa määritellä tulevia päätöksiä. Orpo pitää niistä kiinni, mutta sanoo, että budjetista voisi löytyä miljardi euroa uusiin menokohteisiin uudelleen kohdennettuna.

Kaikkien on tingittävä vaatimuksistaan. Jos Rinne haluaa pääministeriksi, hänen on tingittävä paljon ja vähennettävä reippaasti oman vaaliohjelmansa lukemista.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.