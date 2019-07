Kommentti: Koulutus 2020 on tervetullut uudistus

Moni voi haukkua nykyajan alokkaita ”pullamössöksi”, kun metsäaamuja on karsittu ja alokasajan ”runnutusta” vähennetty. ”Silloin, kun minä olin armeijassa” on varmasti yleisin lause, jonka asepalvelukseen liittyvissä keskusteluissa kuulee. Jokaisella on toinen toistaan hurjempia tarinoita siitä, miten pitkiä aamulenkkejä juostiin kymmeniä vuosia sitten. Polveen asti ulottuvassa loskassa. Ilman kenkiä. Pakkastakin oli niin paljon, että silmät jäätyivät päähän.

Tosiasia kuitenkin on, että nykynuoret elävät täysin erilaisessa maailmassa kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Harvassa on se alokas, jolla on peltotöiden kovettama kroppa ja harrastuksena kymmenien kilometrien kävely. Tästä syystä Koulutus 2020 -ohjelmassa tehdyt uudistukset ovat mielestäni loistavia.

Alokasajan fyysistä ja henkistä rääkkiä on pienennetty selvästi. Everstiluutnantti Markku Jämsä Pääesikunnan koulutusosastolta muotoili taannoin Helsingin Sanomille, että tämän toivotaan pienentävän ensimmäisten viikkojen poistumia, jotka ovat suurimmillaan kahden ensimmäisen viikon aikana. Ainakin nykyisen tilastotiedon valossa tämä on toiminut.

Metsäaamujen kokonaismäärä ei muutu päivityksessä mihinkään, mikä on hyvä asia. Sodanajan tehtäviä on mahdotonta opetella varuskunnan sisällä. Maastoharjoituksia palvelevat etenkin uudet videokoulutukset ja simulaattorit, jotka lienevät varusmiehille se näkyvin uudistus.

Videoilta voidaan jo etukäteen opiskella, miten esimerkiksi teltta pystytetään tai partio hyökkää. Näin ketään ei heitetä niin sanotusti ”syvään päähän”, mikä tuntui vielä oman palvelukseni aikana olevan suuressa suosiossa. Sorruin siihen kokelaana varmasti itsekin. Videolta opiskelu sekä nopeuttaa että tehostaa oppimista etenkin nykyisten, digitalisaatioon tottuneiden alokkaiden kohdalla. Näin varusmiespalveluksesta saadaan enemmän irti.