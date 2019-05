Kommentti: Kuoro – yhteiskunnan ihanne pienoiskoossa?

Etnologian tutkija Pirjo Nenolan mukaan Kesäpäivä Kangasalla -laulu on kuin Gallen-Kallelan maalaus. Nenola ei ole ollenkaan väärässä. Kun Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajien versioinnin kappaleesta päräyttää soimaan Spotify-applikaatiosta, voi hypätä yli sata vuotta Suomen historiaa aikaan ennen teknologiaa ja kuvitella itsensä oksan alle katselemaan aukeavaa järvimaisemaa.

Kuorolaulu on parhaimmillaan Nenolan kuvailema yhteisöllinen kokemus ja katsaus kulttuuriin. Itsekin kuorossa laulaneena muistan ne komeimmat hetket, kun kymmenet äänet yhdistyvät ja eriytyvät harmoniaan saaden kuulijoiden ja laulajien ihon kollektiivisesti kananlihalle.

Muistan toki ne hetket, kun vieressä joku hoilaa täysin väärää säveltä niin, että kaikki ympärilläkin ajautuvat hallitsemattomaan kakofoniaan. Usein se joku olin varmasti minä äänenmurrokseni ja puutteellisen nuottien lukutaitoni kanssa.

Kuorolaulamisessa on jotain erityistä. Se on monipuolinen yhteisprosessi, jossa jokaisella on oma selkeä roolinsa ja vastuunsa. Äärimmäisen tarkkakuuloinen kuoronjohtajani lukiossa havainnollisti minulle sen, miten yksi soraääni tuhoaa kokonaisuuden.

Kuorolaulaminen ilmentää parhaimmillaan yhteistyön utopistista ihannetta, jossa koko ryhmä keskittyy yhteisen elämyksen luomiseen. Nenolan mukaan tiimityötä korostavassa yhteiskunnassa moni työpaikkakin voisi ottaa mallia kuorolaisten yhteishengestä. Ajatus on osuva, sillä jopa paineistetussa esiintymistilanteessa kuoro pitää täydellisesti yhtä virheistä huolimatta.

Kuorolaulaminen on myös siitä uniikki musiikillisen performanssin muoto, että se pitää yllä kulttuurihistoriaamme. Kesäpäivä Kangasalla on Zacharias Topeliuksen vuonna 1853 kirjoittamasta runosta Gabriel Linsénin säveltämä laulu, joka ei eläisi enää elämäänsä ilman suomalaista kuorotraditiota.

Väittäisin, että hyvän kuoron kajauttamana kappale resonoi kuulijassaan nykyään yhä kuten se resonoi sata vuotta sitten.