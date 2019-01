Kommentti: Liikkeillä edessään kivinen taival

Kansanedustaja Harry Harkimon liike nyt jätti maanantaina varjoonsa Paavo Väyrysen seitsemän tähden liikkeen ja aiheutti ison lommon sinisten kylkeen. Ex-pu­he­mies ja kan­sa­ne­dus­ta­ja Mar­ja Lo­he­la kertoi tehneensä tuplaloikan (ex-perussuomalaiset ja ex-siniset) ja liittyvänsä liike nytin eduskuntaryhmään.

Lohelan loikka lisää liike nytin uskottavuutta, mutta Harkimon voittoa himmentää se, ettei Lohela aio asettua ehdokkaaksi huhtikuun eduskuntavaaleissa. Kertooko tämä siitä, ettei Lohela itsekään usko liittymäänsä liikkeeseen?

Onko Lohelan ainoana motiivina tehdä kiusaa hallituksen sote-uudistukselle? Hän kertoi äänestävänsä uudistusta vastaan, mikä lisää sote-äänestyksen tiukkuutta.

Sinisillä uskottavuusongelma

Myös siniset pitää itseään uutena liikkeenä. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo on verrannut ryhmäänsä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin uuteen liikkeeseen.

Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja Sampo Terho luonnehti Lohelan loikkaa ikäväksi uutiseksi ja huomautti, että Lohela oli jo aikaisemmin ilmoittanut vetäytyvänsä politiikasta. Lohelan loikka heikentää joka tapauksessa sinisten uskottavuutta. Samoin kuin se, että Hämeen vaalipiirin ainoa sinisten kansanedustaja Anne Louhelainen kertoi viime viikolla, ettei hän aio enää asettua ehdolle. Uskottavuutta nakertaa sekin, että ulkoministeri Timo Soini panttaa yhä ehdokkuuttaan.

Väyrysen suosio hiipunut

Liike nyt esit­te­li maa­nan­tai­na uu­sia kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kai­ta ai­em­min esi­tel­ty­jen 48 hen­ki­lön li­säk­si. Liik­keel­lä on nyt 74 ehdokasta. Harkimon mukaan tavoitteena on saada 150 ehdokasta

Väyrynen puolestaan kertoi maanantaina, että seitsemän tähden liikkeellä on nyt 70 tähtiehdokasta. Tässä vaiheessa ehdokashankinta keskitettiin Helsinkiin, Uudellemaalle, Hämeeseen ja Pirkanmaalle.

Väyrysen tähti on sammunut matkan varrella. Jotain tilanteesta kertoo se, että Väyrysen entisellä vahvalla alueella, Lapissa, hän on saanut ainoastaan kolme ehdokasta.

Ehdokkaita liian vähän

Liike nytin ja seitsemän tähden liikkeen tämän hetken ehdokaslistaa yhdistää se, että molemmissa ehdolla on ainoastaan yksi kansanedustaja, Harkimo ja Väyrynen. Muut ovat tuntemattomia taviksia.

Vaalimenestystä on kuitenkin vaikea havitella taviksilla. Tässä suhteessa sinisillä on etulyöntiasema: ehdokkaina on mediassa pörrääviä ministereitä ja kansanedustajia.

Sinisillä on silti sama ongelma kuin Harkimon ja Väyrysen liikkeillä. Ehdokkaita on liian vähän. Vaaleja ei voiteta vajailla ehdokaslistoilla.

Puolueen tai liikkeen pitäisi saada Uudenmaan vaalipiiriä lukuun ottamatta noin kymmenen prosenttia äänistä, jotta puolue saisi edes yhden kansanedustajan. Gallupeissa sinisten kannatus heiluu yhden prosentin tuntumassa, muiden liikkeiden käyrä ei edes näy gallupeissa. Heikolta näyttää.