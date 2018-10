Kommentti: Metsässä on enemmän puuta kuin koskaan, mutta silti keskitytään ongelmiin

Pitäisikö metsänomistajille maksaa korvausta siitä, että metsät sitovat vuosi vuodelta enemmän hiiltä ja siten torjuvat ilmastonmuutosta? Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä asia pitäisi selvittää.

– Päästökaupan hinnoilla laskettuna Suomen vuosittaisen hiilinielun arvo on karkeasti 700 miljoonaa euroa, Leppä kertoi keskiviikkona Metsädebatti-tilaisuudessa Helsingissä. Asiassa on kuitenkin enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Metsänomistajille maksettava korvaus on noussut esille keskustelussa, jota on käyty IPCC-ilmastopaneelin julkistaman raportin tiimoilta. Osa tutkijoista, poliitikoista ja ympäristöjärjestöistä vaatii Suomen hakkuiden rajoittamista ja vähintään lisähakkuista luopumista.

Hiilinielut ja avohakkuut

Hiilinielut ovat yksi asia jatkuvasti vellovassa metsäkeskustelussa, jota voidaan luonnehtia monimuotoiseksi. Tästä asiasta ympäristöjärjestöt, metsänomistajat sekä metsäteollisuuden edustajat ovat yhtä mieltä.

Greenpeacen maajohtaja Sini Harkki iloitsi Metsädebatissa siitä, että metsästä ja metsäpolitiikasta puhutaan, mutta ongelmana on se, että metsä on monimutkainen kysymys ja monesti julkisuudessa puhutaan vaan yhdestä kysymyksestä. Hiilinielujen ohella metsänkäsittelymenetelmät nousevat aika ajoin pinnalle.

Kansalaisaloite avohakkuiden kieltämisestä Metsähallituksen metsissä etenee eduskuntaan, joten luvassa on vilkasta keskustelua. Harkin mukaan metsien monimuotoisuus, ilmasto sekä virkistystavoitteet hyötyisivät, jos jatkuvapeitteinen kasvu muutettaisiin valtamenetelmäksi.

Toimitusjohtaja Jussi Kumpula Metsähallitus Metsätalous Oy:stä vastasi Harkille sanomalla, että Metsähallitus käyttää 15 erilaista hakkuumenetelmää ja haluaa pitää niistä kiinni, jotta kullekin puustolle ja maaperälle saadaan paras menetelmä. Hän huomautti, että avohakkuita arvostellaan eniten maisemavaihdoksen vuoksi. Jos Suomessa siirryttäisiin jatkuvapeitteisen kasvun menetelmään, metsät muuttuisivat monotonisiksi eli samanlaisiksi, kun vanhemmat puut otettaisiin aina pois.

Kysyntä määrää hakkumäärän

Metsäkeskustelun ongelmallisuutta lisää se, että tiede on jakautunut monissa kysymyksissä kahteen leiriin. Ryhmäpäällikkö, dosentti Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta arvioi, että tutkijat voivat päästä eri johtopäätöksiin riippuen valinnoista, joista yksi on aikajänne.

Paneelikeskustelussa keskustan ja kokoomuksen edustajat kritisoivat julkista metsäkeskustelua ongelmakeskeisyydestä sen sijaan että oltaisiin ylpeitä siitä, että metsässä on nyt puuta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi Helsingin yliopistosta kertoi olevansa tyytyväinen siihen kehitykseen, mitä metsissä on tapahtunut. Hän muistutti, että myös hiilinielujen ytimessä on puuston kasvu. Nielun koko riippuu siitä, miten metsät kasvavat.

Kauppi korosti kansainvälistä ulottuvuutta ja sanoi, että tuotteiden kysyntä määrää viime kädessä hakkuiden määrän. Jos yhdessä paikassa vähennetään hakkuita, esimerkiksi Suomessa tai Euroopassa, niitä lisätään muualla. Kyse on maailmanlaajuisesta kokonaisuudesta.

Voiko valtio rajoittaa hakkuita?

Suomen puuntuotannollisesti kestävä hakkumäärä on Luonnonvarakeskuksen tuoreimman metsäinventoinnin mukaan reilut 84 miljoonaa kuutiota vuosittain kymmenvuotiskaudella 2015–2024. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella määrä nousee yli 90 miljoonaan kuutioon. Metsästrategiassa hakkuutavoite on jätetty 80 miljoonaan kuutioon hiilinielun säilymisen takia. Muutamat poliitikot rajoittaisivat tai alentaisivat hakkuita jopa 60 miljoonaan kuutioon.

Se on kuitenkin puhdasta populismia, sillä valtiovallan on mahdotonta puuttua siihen, mitä metsänomistajat omaisuudellaan tekevät. Kysymys on samasta asiasta, jos hallitus määräisi, että omalla autolla saa ajaa ainoastaan 50 kilometriä kuukaudessa.