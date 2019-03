Kommentti: Naiset kuulevat rintoihin liittyviä uteluita ja kommentteja läpi elämänsä, mutta niihinkin pätee vanha viisaus Tertusta ja banaanista

Luin netistä erään naisen kokemuksen, kun hän oli yrittänyt vietellä vatsallaan nukkuvan miehensä asettumalla nelinkontin tämän selän taakse. Oli ottanut rintsikat pois ja hivellyt paljailla rinnoillaan pitkin poikin miehen selkää. Unestaan havahtunut mies oli kysynyt innokkaasti, että ”mitkäs ne siellä laahaa”.

Auts.

Terhakat possunnenät 80-luvun Sabrinan tapaan tulisi säilyä läpi elämän, sillä terhakat tissit viestivät nuoruudesta. Jos naisensa haluaa oikein pahalle mielelle, kannattaakin siis tehdä mikä tahansa viittaus tissien roikkumiseen.

Pienirintaisuus on geeneissä ja rintojen kokoon vaikuttaa kehon rasvaprosentti ja hormonit, erityisesti estrogeenitaso.

Jos mies haluaa tietää, miltä pienirintaisesta naisesta tuntuu kuulla kuittailua pienirintaisuudesta, voit kuvitella tilanteen, jossa sinulle heitetään kommentti: Kivat mänärit. ”Man boobsit” ovat epämiehekkäät, samoin kuin pienet rinnat mielletään epänaisellisiksi.

Sen takia mänärit ovat noloja, koska se on suora viittaus estrogeenitasoon, naisellisuuteen. Mitään muuta ruumiinosaa ei puristeta, kohoteta, venytetä, täytetä ja topata kuten naisten tissejä.

Rintoihin liittyviin kysymyksiin naiset saavatkin vastata läpi elämänsä.

– Onks noi omat, kysytään usein isorintaiselta.

– No ei ne sinunkaan ole, pitäisi olla vastaus, mutta useimmiten se on vaivaantunut ”öh” tai ”heh”.

Rintaimplantti on proteesi, joita asennutetaan julkisenkin terveydenhuollon puolella. Vain harva päätyy silikoneihin ilman pitkällistä harkintaa. En minäkään kysy erikoisesti ontuvalta tuntemattomalta, että ”onks toi jalka oma”, koska kuuluuko se minulle? No ei kuulu.

Naisen tisseistä puhuttaessa voidaan muistella tätä vanhaa viisautta: ”Miten päin banaani on tertussa? No, se on kuule ihan Tertun oma asia.”