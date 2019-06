Kommentti: Onko edellisen hallituksen kärkihanke helmi vai sekava vyyhti?

Tarkkaa lukua siitä, montako perhekeskusta Suomessa on olemassa ja suunnitteilla, on vaikea saada. Sellaista tietoa ei ole Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksellakaan (THL). Joulukuussa THL kokosi raportin, jonka mukaan perhekeskuksia on perustettu tai perusteilla 128. Niiden joukkoon on kuitenkin luettu esimerkiksi Pohjois-Savon viisi perhekeskusta, joiden osalta suunnitelmat ovat jäissä.

Edellisen hallituksen kärkihanke, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma eli LAPE päättyi viime vuoden loppuun. Tästä syystä joissakin maakunnissa hanketta koordinoineiden muutosagenttien työsuhteet ovat jo ehtineet päättyä eikä selvää yhteishenkilöä välttämättä enää ole. Esimerkiksi Satakuntaan lähettämäni sähköpostikysely tuli bumerangina takaisin eikä vastausta muista yhteydenotoista huolimatta löytynyt.

Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, kuinka onnistunutta perhekeskustoiminta oikein on. Monessa maakunnassa työ on vasta alussa.

Erään sosiaalialan järjestön edustaja kertoi taannoisessa keskustelussa pitävänsä perhekeskuksia helminä. Toisaalta maaliskuussa julkaistussa LAPE-hankkeen arvioinnin loppuraportissa todetaan, että ”osaltaan sidosryhmät ja kunnat kokevat edelleen perhekeskuskokonaisuuden epäselvänä ja keskeneräisenä”. Siltä se näyttää myös näin ulkopuolisen silmin.

LAPE ja perhekeskustoimintamalli saavat jatkoa myös uudessa hallitusohjelmassa. Toivottavasti perhekeskuksissa tehtävä moniammatillinen yhteistyö johtaa siihen, että lapset ja heidän perheensä saavat apua ja tukea jo varhaisessa vaiheessa eikä vasta sitten, kun edessä ovat kalliit, korjaavat toimenpiteet.

Perhekeskusten eli superneuvoloiden ohella viime vaalikaudella puhuttiin myös seniorineuvoloista. Niiden kannatus oli vahvaa yli puoluerajojen. Uudessa hallitusohjelmassa seniorineuvoloista ei kuitenkaan puhuta halaistua sanaa.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen sosiaali- ja terveysasioita seuraava toimittaja.