Kommentti: Retoriikka ratkaisee, kenen viesti uppoaa – Vanhusten sieluista käydään nyt kovaa poliittista peliä

Kohu vanhusten hoivapalveluiden järkyttävistä laiminlyönneistä vaikuttaa poliittisiin asemiin ja jopa tulevan vaalitulokseen. Oppositio on tekemässä SDP:n johdolla asiasta välikysymystä ja linkittää sen sote-uudistukseen. Opposition mielestä hallitus pyrkii uudistuksen kautta avaamaan entistä enemmän sote-palveluita yksityisille markkinoille.

Oppositio on nyt selkeästi niskan päällä ja saa tuulta vaalipurjeisiinsa. Politiikan retoriikka kuitenkin ratkaisee, kuka pystyy uskottavammin kertomaan, mitä tilanteen parantamiseksi pitäisi tehdä. Mikään puolue ei selviä tästä kuivin jaloin, sillä kukin on ollut vuorollaan tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat nykytilanteen syntymiseen.

Paha vai hyvä sote?

Poliittisessa retoriikassa kyse on nyt ennen kaikkea sote-uudistuksesta. Oppositio näkee, että hallituksen ajama "markkinamalli" veisi vanhukset nykyistä suurempaan ahdinkoon.

Sieltä myös muistutetaan, kuinka moni kokoomuspoliitikko on siirtynyt terveysjättien palkkalistoille. Keskustassa puolestaan tuskaillaan, että kaikki ongelmat pannaan pääministeri Juha Sipilän syyksi, vaikka hänellä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa.

Hallituspuolueissa vastataan hyökkäykseen sillä, että ilmi tulleet laiminlyönnit osoittavat, ettei nykyjärjestelmä toimi, ei ole toiminut 20 vuoteen. Kunnilla ei ole rahaa ja kykyjä, joten ne ovat ulkoistaneet sote- ja terveyspalveluja. Esperi Caret ja Attendot eivät ole syntyneet tämän hallituksen aikana.

Nyt kilpailuttamisesta vastaa 300 kuntaa, joiden hankintaosaminen on varsin kirjavaa. Sote-uudistus on tuomassa vahvat järjestäjät, 18 maakuntaa, jonne on mahdollista koota vahvaa hankintaosaamista.

Nykyjärjestelmässä kunta kilpailuttaa, johon asiakkaan on pitkälti tyydyttävä. Uudessa mallissa asiakas tai hänen omaisensa saa äänestää jaloillaan ja suosia esimerkiksi pieniä perheyritystä.

Kuka leikkasi?

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi keskiviikkona, että tilanne on heikentynyt sen vuoksi, että viime vuosina vanhustenhoidosta on leikattu. Kansanedustaja Timo Korhonen (kesk.) huomautti, että SDP:n ja opposition väitteet ovat mielikuvapeliä, joka ei pidä paikkaansa.

Korhosen mukan nykyinen hallitus ei ole leikannut vanhustenhoidosta ja muista ihmisten peruspalveluista. Edellinen hallitus, jossa SDP:llä oli sekä valtiovarainministerin että peruspalveluministerin salkut, leikkasi peruspalveluista seitsemällä miljardilla eurolla.

SDP:n yhtenä keihään kärkenä on hoitajamitoituksen nostaminen ja sen saaminen lakiin. Se on helppo ja kansantajuinen täky.

Tämän vaatimuksen edessä hallituspuolueet joutuvat kiemurtelemaan ja sanovat, ettei kaavamainen ratkaisu ole paras mahdollinen. Sitäkin on jo kysytty, miksi SDP ei pannut asiaa kuntoon ollessaan hallituksessa.

Kysymyksiä ja vastauksia riittää, loputtomiin, jopa niin paljon, että vaalikansa voi suuttua. Nyt tehdään vakavalla asialla puoluepolitiikkaa.