Kommentti: Rinne yrittää nopeaa hallitusratkaisua – Uudet ministerit kesäkuun alussa perehdyttämiskursseille

Hallitustunnustelijaksi ensi viikolla nimitettävä SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne valotti torstaina neuvottelujen aikatauluja politiikan toimittajille. Kaikki eduskuntapuolueet saavat kysymykset ensi viikon perjantaina. Rinne odottaa vastauksia vappuaattona. Ne analysoidaan heti vapun jälkeen, jolloin hallitusneuvottelut voidaan aloittaa maanantaina 6. toukokuuta.

Jos kaikki menee putkeen, hallitusohjelman pitäisi olla valmis 27. toukokuuta, ja hallitus voisi näin aloittaa työnsä jo kesäkuun alkupuolella. Tämä olisi tärkeää, jotta heillä jäisi kuukausi aikaa perehtyä tehtävään ennen Suomen EU-puheenjohtajuuskauden alkua. Ministereiden pitää vetää ministerineuvostojen kokouksia, joten varsinkin täysin uudet ministerit tarvitsevat aikaa perehtymiseen.

Myös vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi alkuviikosta, että Suomen EU-puheenjohtajuus vaikuttaa aikatauluun.

Neljä vuotta sitten tasavallan presidentti nimitti uuden hallituksen 29. toukokuuta, joten Rinteen aikataulu on realistinen, mutta särkymävaraa siinä ei ole.

Kysymykset piilossa

Rinne ei vielä paljastanut kysymystensä sisältöä tai niiden määrää. Jotain voidaan päätellä siitä, mitä asioita Rinne on pitänyt esillä vaalikeskusteluissa. Hän on ajanut hiilineutraalia Suomea ja korostanut koulutuksen merkitystä. Hän on vaatinut edellisten hallitusten koulutusleikkausten paikkaamista. Lisäksi Rinne on puhunut varhaiskasvatuksen merkityksestä ja vaatinut oppivelvollisuusiän nostamista 18-vuoteen.

Sote-uudistus, sosiaaliturvauudistus sekä perhevapaauudistus löytyvät todennäköisesti Rinteen listalta. Yksi kysymys on tehtävä Suomen ulkopolitiikasta ja/tai Suomen EU-politiikasta.

Hallituksen kokoonpanosta Rinne toivoi, että keskusta olisi kaavailussa yhä mukana. Rinteen mukaan sillä, että Juha Sipilä on ilmoittanut jättävänsä keskustan puheenjohtajuuden, ei ole mitään tekemistä mahdollisten hallitusneuvottelujen kanssa.

Sopu voisi löytyä myös SDP:n ja kokoomuksen kesken, vaikka puolueet ovat nähneet talousasiat usein eri tavalla.

– Arvio on kuitenkin se, että yhteinen talouslinja voi löytyä, kuten se on silloin tällöin ennenkin löytynyt, Rinne sanoi.

Sinipunaa veikattiin

Kaikki on kuitenkin täysin auki. Eduskunnassa torstaina piipahtaneet uudet kansanedustajat sanoivat, että kaikki on mahdollista. Demareista arvioitiin, että keskustan kanssa olisi helpompi päästä sopuun kuin kokoomuksen. Punamultaa puoltaa myös se, että demarit ja keskusta ovat hävinneet vaalit, kun ne ovat olleet hallituksessa kokoomuksen kanssa.

Sinipuna saattaa kuitenkin olla todennäköisin vaihtoehto. Vaikka keskusta jätti hallitusoven auki, keskusta tuskin lähtee hallitukseen tilanteessa, jossa sillä on edessään putkiremontin ohella myös julkisivuremontti. Oma talo on saatava kuntoon.

Kokoomuksen kansanedustajat väläyttivät oppositioon menoa. He korostivat, että nyt ei lepsuilla. Talous on pidettävä kunnossa. Monien muistissa on, kuinka takkuista hallitusyhteistyö oli Alexander Stubbin (kok.) ja Rinteen hallituksessa.

Vasemmistoliittoa kokoomuksen kansanedustajat eivät huoli hallitukseen. Perussuomalaisten hallitukseen ottaminen on sen sijaan kiperämpi kysymys, johon ei saa selkeää vastausta.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.