Kommentti: Säätytalolla ohutta yläpilveä ennen myrskyvaroitusta

Säätytalon hallitusneuvottelut ovat edenneet tähän saakka tutun kaavan mukaan. Hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) on antanut joka aamu lyhyen lausunnon yhdessä muutaman muun puoluejohtajan kanssa. Sama kaava on toistunut illansuussa, kun neuvottelut ovat päättyneet.

Työryhmien puheenjohtajat ja muut neuvottelijat ovat olleet hiiren hiljaa. He ovat toistaneet, että ainoastaan puolueiden puheenjohtajat kommentoivat neuvottelujen etenemistä.

Radiohiljaisuus on pitänyt toistaiseksi varsin hyvin. Kyse on luottamuksen rakentamisesta ja myös siitä, ettei oppositioon jääneille perussuomalaisille ja kokoomukselle syötetä lapaan keskeneräisiä herkkupaloja, joista ne pääsisivät tekemään maaleja hallitusneuvotteluissa istuvien puolueiden selän taakse.

Miten Rinteen taktiikka puree?

Näkemykset Rinteen valitsemasta taktiikasta vaihtelevat. Osa kehuu Rinteen valitsemaa linjaa, jossa ensin on puhuttu ilmiöistä ja annettu luovien ajatusten lentää vapaasti.

Tämä taktiikka on saanut puolueet ulos bunkkereistaan ja auttanut niitä näkemään ja ymmärtämään myös vastustajien peliä. Tämä on liimannut hallitusjoukkuetta yhteen. Monet neuvottelijat korostavat, että neuvotteluja käydään hyvässä ja luottamuksellisessa hengessä.

Mutta niitäkin pelikentällä olevia neuvottelijoita löytyy, jotka ovat kauhistelleet Rinteen valitsemaa taktiikkaa. Koskaan aikaisemmin ei ole oltu tilanteessa, jossa taloudellisista raameista ei ole ollut tietoakaan. Aikaisemmin jokaisella neuvottelupöydällä on ollut talouden raamit tiedossa.

Lopputulos nähdään vasta sitten, kun kaikesta on sovittu, niin kuin vanha sanonta kuuluu.

Mistä raha löytyy?

Vaikka radiohiljaisuus on pitänyt hyvin, jotain tietoja on tippunut ja myös Rinne on avannut tavoitteita. Rinne kertoi, että infrahankkeet ovat tärkeitä suhdanteiden tasaajia ja demarit haluavat tehdä vastasyklistä politiikkaa eli panna lisää euroja ratahankkeisiin, jos työllisyys heikkenee.

Huhuihin siitä, että ainakin yksi hanke laitetaan käyntiin tulevalla hallituskaudella Rinne vastasi, että ”aika montakin tullaan laittamaan käyntiin” eli liikenneinfraan voi upota yli kymmenen miljardia euroa. Puolustusvoimien hävittäjä- ja laivahankinnat nielevät saman verran.

Rinteen mukaan on myös satsattava hyvinvointivaltion erilaisiin elementteihin, muun muassa koulutukseen ja sosiaaliturvaan.

– Kun näihin vaaditaan rahaa, niin sitä täytyy löytää jostain, Rinne sanoi torstaina.

Moni Säätytalon neuvottelija sanoo, että ilmapiiri tulee kiristymään, kun raha astuu pöytään tai paremminkin sen puute. Yhtenä kysymysmerkkinä on se, miten liikennehankkeet aiotaan rahoittaa, sillä budjettikehykseen ne eivät mahdu. Puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) rauhoitteli torstaina ja sanoi, että hankeyhtiöllä on mahdollista tehdä liikenneinvestointeja. Vasemmistoliittokin joutuu hyppäämään yhtiöjunaan, jos se aikoo pysyä junassa mukana.

Mutta kaikkia menoja ei voida siirtää yhtiöiden piikkiin. On mielenkiintoista nähdä, mitä toiveiden tynnyristä tulee ulos, niitä niitä aletaan survomaan talouden realismin suppiloon. Tässä vaiheessa tiedetään vain se, että keskusta ei hyväksy yrittäjien ja yritysten verotuksen kiristyksiä.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.