Kommentti: SDP:n kesäkokouksessa hymyiltiin 17 vuoden tauon jälkeen – Lindtmanilta vakava viesti: "Kannattaa keskittyä siihen, mikä hallituspuolueita yhdistää"

SDP:n kesäkokouksessa on harvoin ollut niin hyvää tunnelmaa ja niin paljon hymyileviä naamoja kuin nyt. Pääministeri An t ti Rinne (sd.) muistutti puheessaan, että siitä on 17 vuotta aikaa, kun SDP:n eduskuntaryhmä on kokoontunut kesäkokoukseensa pääministeripuolueena.

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi kertoi olevansa tyytyväisin ja odottavin mielin, sillä hän, samoin kuin muu nuorempi ikäpolvi, on kokenut pelkästään vaalitappioita.

– Nyt kun ollaan suurimpana puolueena, jonkin verran tyytyväinen pitää olla.

Hän odottaa, miten hallitus saa työllisyystoimet, oppivelvollisuusiän pidentämisen sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikan toimet käyntiin.

Muutos näkyy

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ant t i Lindtman jatkoi hehkuttamista sanomalla, että eduskuntaryhmä kokoontuu pitkästä aikaan hyvissä tunnelmissa. Hän odottaa hihojen käärimistä ja sitä, että Suomea päästään viemään leikkauslinjalta uudistuslinjalle.

Lindtmanin mukaan myös demareita äänestäneet ovat odottavin ja positiivisin mielin.

– Vaaleissa oli iso muutostarve, ja se näkyy edelleen. Ihmisten viesti on kannustava, Lindtman sanoi.

– Hallitusohjelmassa näkyy muutos, ja se viesti on mennyt läpi.

Lindtmanin korosti hallituksen ensimmäisen budjettiesityksen tärkeyttä, koska ihmiset odottavat muutosta. Hän ei niele kokoomuksen kritiikkiä tuulentuvan rakentamisesta ja velan lisäämisestä.

– Ohjelma on rakennettu valtiovarainministeriön kasvuennusteen pohjalle ja pysyville menoille osoitetaan tulot.

"Jokin ei tässä täsmää"

Lindtmanin puheista voi päätellä, että demarit ja kokoomus ottavat syksyllä yhteen vielä monta kertaa. Hän sanoi, että kokoomus olisi käyttänyt rahat tuloverojen alentamiseen, mutta nyt panostetaan osaamiseen, sivistykseen ja eriarvoisuuden poistamiseen.

Hän ihmetteli, että kokoomus kritisoi sitä, että panostukset osaamiseen ovat liian pieniä. Samaan aikaan kokoomus kritisoi velkaantumisen liian kovaa vauhtia, vaikka puolue on luvannut miljardin euron tuloverokevennykset.

– Jokin ei tässä täsmää. Luulen, että ihmiset odottavat johdonmukaisuutta myös oppositiolta.

Kesäkokouksessa arvuuteltiin kokoomuksen oppositiopolitiikan linjaa. Jatkaako kokoomus kamreeripuolueena, vai hyväksyykö se pienten eläkkeiden ja päivärahojen korotukset?

Perussuomalaiset vaiettiin kesäkokouksessa kuoliaaksi, vaikka puolue pitää gallupeissa ykkössijaa. Kansanedustajat korostivat, että demarit olivat vaaleissa ykkösenä ja nyt eletään sen mukaan.

"Riitely ei voi jatkua"

Keskustan ja vihreiden koko kesän jatkunut nokittelu pantiin pitkälti kesähelteiden piikkiin. Lindtman antaa kuitenkin ymmärtää, ettei riitely voi jatkua.

Hän muistutti, että hallituksessa on viisi puoluetta ja kaikilla puolueilla on omat arvolähtökohtansa. Nyt on tärkeää se, mikä hallituksella on yhteistä.

– Kannattaa keskittyä siihen, mikä hallituspuolueita yhdistää.

Kesäkokouksessa ei kuultu uusia avauksia eikä esityksiä työllistämistoimista. Kolme asiaa oli ylitse muiden.

Rinne ja Lindtman tekivät selväksi, että aktiivimallin leikkuri poistetaan. Rinne lupasi, että eläkelupauksen ensimmäinen erä toteutetaan. Suurimpana huomion kohteena oli monen kohun keskellä ollut kansanedustaja Hussein al-Taee, joka kertoi käyneensä pohjalla. Hymyilevä kansanedustaja sai monia halauksia saapuessaan kokouspaikalle. Hänen asiaansa käsitellään perjantaina.