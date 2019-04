Kommentti: SDP:n loppuilta laskusuuntainen – näyttää silti vievän voiton

Eduskuntavaalien ennakkoäänissä ei muhinut yllätystä. Gallupsuosikki SDP johti kello 20.30 aikaan 19,2 prosentin ääniosuudellaan. Kokoomus hengitti 2,0 prosenttiyksikön päässä, ja keskusta ja perussuomalaiset olivat vielä kauempana. Äänistä oli tuohon aikaan laskettu noin 40 prosenttia.

SDP:n loppuilta on ennakkoäänien laskemisen jälkeen laskusuuntainen, mikäli 2000-luvun eduskuntavaalien historiaan on luottamista. Puolueen lopullinen kannatus on hiipunut pienemmäksi kuin osuus ennakkoäänistä joka kerta neljissä edellisissä vaaleissa. Pienimmillään lasku on tosin ollut vain 0,2 mutta suurimmillaan, neljä vuotta sitten, 1,4 prosenttiyksikköä.

Kokoomus puolestaan noussee illan edetessä. Sen kannattaa kuitenkin historian perusteella odottaa enintään vajaan prosenttiyksikön nousua ennakkoääniosuudesta. Myös perussuomalaisten lopullinen kannatus on tyypillisesti noussut korkeammaksi kuin kannatus ennakkoäänissä. Nousu on ollut joko pieni tai selvä, kuten neljä vuotta sitten 1,7 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue keskustan tilanne näyttää selvältä: niskaan romahtaa jättimäinen tappio, ja poliittisen järjen mukaan edessä on oppositiokausi. Keskustalla oli puoli yhdeksän aikaan kasassa 15,3 prosenttia äänistä, mutta puolueen kannatusosuus on aina laskenut vaali-illan edetessä. Se johtuu siitä, että keskustan kannatus on vahvinta maaseutumaisissa kunnissa ja maaseudulla äänestetään suhteellisen ahkerasti ennakkoon. Jos puheenjohtaja Juha Sipilän tulos tai ulos -linja koskee hallituksen toiminnan lisäksi häntä itseään, keskustassa aletaan etsiä uutta kapteenia.

Paljon ratkeaa tietenkin siinä, miten kaupunkilaiset ovat äänestäneet. Neljä vuotta sitten SDP menestyi paremmin kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa kuin maaseudulla. Myös kokoomukselle tärkeimpiä ovat kaupunkimaiset kunnat.

SDP:n etumatka ennakkoäänten perusteella vaikuttaa riittävältä, mutta toistaako historia varmasti itseään? Ilta kannattaa jännittää loppuun asti.