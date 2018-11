Kommentti: Siniset joutuvat hakemaan apua lilliputeista

Sininen tulevaisuus ja Kansalaispuolue pitävät tänään tiistaina tiedotustilaisuuden kevään eduskuntavaaleista. Puolueet tulevat todennäköisesti kertomaan, kuinka monessa vaalipiirissä ne ovat solmineet vaaliliiton.

Sininen tulevaisuus on yrittänyt solmia vaaliliittoja nykyisten eduskuntapuolueiden kanssa, mutta ne ovat antaneet sinisille rukkaset. Tämä on ymmärrettävää, sillä esimerkiksi keskustan tai kokoomuksen kanssa samassa vaaliliitossa olevat siniset saattaisivat napata hyvällä äänten keskityksellä yhden paikan, mikä olisi luonnollisesti pois keskustalta tai kokoomukselta.

Päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy. Sinisten Savo-Karjalan piiri ei halunnut solmia vaaliliittoa kristillisdemokraattien kanssa.

Takavuosina kristillisdemokraatit olivat mestareita keskittämään ääniä. Tästä syystä muut puolueet eivät halua enää solmia vaaliliittoja kristillisdemokraattien kanssa.

Mitä tekee Soini?

Sinisillä on nyt 19 kansanedustajaa ja viisi ministeriä. Mielipidetiedusteluissa puolueen kannatus liikkuu yhden–kahden prosentin tuntumassa. Näillä luvuilla puolue ei ole saamassa yhtään kansanedustajaa, sillä niin sanottu piilevä äänikynnys on huomattavasti korkeampi, joissakin vaalipiireissä yli kymmenen prosenttia.

Puolueen tilannetta hankaloittaa se, ettei ulkoministeri Timo Soini ole vielä kertonut, aikooko hän lähteä ehdolle. Vaikka Soinin tähti on laskussa, sinisten uskottavuuden kannalta Soinin ehdokkuus olisi tärkeää. Hän voisi päästä Uudeltamaalta läpi.

2–7 kansanedustajaa?

Sinisissä arvioidaan, että puolue tulee saamaan 2–7 kansanedustajaa. Uskoa vahvistaa se, että sinisillä on muutamia vahvoja alueita, joissa elää yhä vanha SMP:n henki.

Vaasan vaalipiiristä sinisillä ja sen edeltäjillä on ollut kansanedustaja yhtäjaksoisesti vuodesta 1970 lähtien. Myös Savo-Karjalan piirissä elää vanha SMP:n henki ja luottamus kansanedustajan paikkaan on luja. Sinisillä on nyt sieltä kolme kansanedustajaa ja vaalipiiristä ei istu eduskunnassa yhtään perussuomalaisten kansanedustajaa.

Sinisten tilanne on kuitenkin hankala, mitä kuvaa se, että puolue joutuu turvautumaan vaaliliitoissa lilliputtien apuun. Miten ihmeessä kaksi lilliputtia pystyy vakuuttamaan äänestäjät kevään eduskuntavaaleissa? Vaalikampanjoihin tarvitaan myös rahaa, mutta senkään määrällä lilliputit tuskin pääsevät rehvastelemaan.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.