Kommentti: Sopu löydettävä ennen kolmatta lakkoaaltoa

Työministeri Jari Lindström (sin.) kertoi tiistaina niistä korjauksista, joita hallitus on tehnyt kiisteltyyn irtisanomislakiesityksen. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisraja koskisi vain alle kymmenen hengen yrityksiä.

SAK:lle ja STTK:lle hallituksen kompromissi ei kelvannut, joten keskiviikon lakot toteutuvat. Keskusjärjestöt vaativat yhä irtisanomisen helpotusaikeiden perumista.

SAK:n liittopäättäjät linjaavat irtisanomislakia koskevia jatkotoimia tämän viikon perjantaina, jolloin 500 SAK:laista liittopäättäjää kokoontuu Helsingissä. Todennäköisesti he päättävät järeistä jatkotoimista, joiden maksumieheksi joutuu kolmas osapuoli.

Hintalappu uhkaa kasvaa

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen on päästävä sopuun ennen kolmannen lakkoaallon toteutumista, jotta yritysten hintalappu ei enää kasva. Elinkeinoelämän keskusliiton ex-työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen on esittänyt kolmikantaneuvotteluja, joissa irtisanomislakia ajava Suomen Yrittäjät ovat mukana.

Sovun elementtejä voisivat olla muun muassa koeajan pidentäminen, määräaikaiset työsopimukset, muutosturvan kohentaminen ja työsopimuslain muuttaminen. Työntekijälle olisi ilmoitettava kirjallisesti ajoissa ne perusteet, joilla työsuhdetta ollaan purkamassa.

SDP:ssä on ehdotettu oikeusavun antamista pienyrittäjille. Arvonlisäveron alarajan nostaminen ja palkkatuen myöntäminen ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen ovat niin ikään hyviä keinoja, mutta niiden hintalappu on korkea.

EK ollut hiljaa

Irtisanomiskynnyksen alentaminen on ennen kaikkea Suomen Yrittäjien toiveuni. Elinkeinoelämän keskusliitto on seurannut tapahtumia sivusta. Se ei lämpene uudistukselle.

EK julkisti alkuviikosta laajan paketin evästykseksi uudelle hallitukselle, jonka tavoitteena on nostaa työllisyysaste yli 75 prosenttiin seuraavan vaalikauden aikana. EK:n työttömyysturvamallin toteuttaminen olisi kuolinisku hallituksen aktiivimalleille. Olisiko aktiivimalli kakkosen peruminen yksi avain sovun löytymiseen?

"Tälle jengille annettu valta päättää"

Lindström perusteli tiedotustilaisuudessa vuolaasti, miksi irtisanomisen helpottamista tarvitaan. Hän myös muistutti, kuinka hallitus tuli palkansaajapuolta vastaan.

Hallitus haluaa lyhentää henkilöperusteisesta irtisanomisesta seuraavaa karenssia 90 päivästä 60 päivään. Lisäksi hallitus on valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Eduskunnassa leijui tiistaina vahva tunnelma siitä, että hallitus ei peräänny. "Tälle jengille (kansanedustajille) on annettu valta päättää. Asiat eivät etene kiristämällä." Hallitus tuli vastaan, joten ay-liikkeenkin on joustettava.

Hallituspuolueiden edustajat myös muistuttivat, että kyse on poliittisesta lakosta, jossa on mukana liittoja, joiden jäseniä muutos ei koske. Lisäksi mukana on Tehy, joka ei ole juuri koskaan aiemmin osallistunut poliittiseen lakkoon.

Ay-liikkeen lakkojen on arvioitu hyödyttävän ennen kaikkea vasemmistoa. Ne saavat väen liikkeelle. Toisenlaisiakin äänenpainoja on kuulunut: jos ay-liike haluaa elää tässä ajassa, se ei voi sanoa yhdessä vasemmiston kanssa kaikkeen ei.

Kaikesta ei huudella julkisuuteen

Lindström ei suostunut kommentoimaan eduskunnan kuppilassa tulenarkaa tilannetta. Hän sen sijaan kertoi, että tiedotustilaisuudessa työaikalaista, joka koskee yli 2 miljoonaa palkansaajaa, oli paikalla neljä toimittajaa. Tänään tupa oli täynnä, mikä kuvaa tunnelmia.

Tilanne näyttää nyt toivottomalta – pattitilanteelta. Osapuolet pitävät kuitenkin yhteyttä. Siitä ei vain haluta huudella julkisuuteen. Ratkaisun avaimet on löydettävä ennen kuin hallitus antaa esityksensä eduskunnalle ensi kuussa.

Tilanne joka tapauksessa eskaloitunut niin, ettei tähän saumaan ei sovi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen vaatimus poliittisten lakkojen rajoittamisesta.