Kommentti: Sote-apilat ja ruusut samalla kedolla, ruiskukka eri pihapiirissä

Sote-uudistus kaatui toistamiseen neljän vuoden väännön jälkeen. Suuret puolueet eivät jääneet tuleen makaamaan vaan löivät pöytään omat sote-mallinsa.

Viimeisenä vuorossa oli kokoomus, jonka malli poikkeaa muista. Kokoomus jatkaisi palveluiden kehittämistä nykyiseltä pohjalta eli kuntalähtöisesti. Kokoomus luottaa, että leveämmät hartiat syntyvät vapaaehtoista tietä, mutta on valmis varmistamaan sen valtion ohjauksella. Pakkoliitoksilla?

"Vapaavuoren malli?

Keskustassa ilakoitiin jo ennen mallin julkistamista, että kokoomuksen malli muistuttaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) mallia. Keskustasta muistutettiin, ettei kokoomuksen mallissa ole ajateltu koko Suomea. Tarvitaan kokonaisuudistus, sillä kuntapohjainen järjestelmä on tullut tiensä päähän. Suurillakin kaupungeilla rahat ovat lopussa ja kuntayhtymät ovat vaikeuksissa.

Olisiko kokoomuksen takinkäännöksen syynä se, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) yllätysveto yllätti myös kokoomuksen ja se kävi heti vastaiskuun. Kokoomuksella on vahva asema suurissa keskuskaupungeissa, joten se alkoi puolustaa omiaan.

Koomuksen veto saattoi yllättää myös SDP:n ja vihreät, sillä ne ennättivät ilmoittautua 18 sote-kunnan/maakunnan kannattajiksi. Puolueet eivät halunneet lähteä vaalikentille, jossa niiltä olisi kysytty, minkä maakunnan te haluatte lakkauttaa.

Keskusta, SDP ja vihreät yhdessä

SDP, keskusta vihreät ovat valmiit ainakin harkitsemaan maakuntaveroa, jonka kokoomus tyrmää. Kokoomus ei halua veronmaksajan kukkarolle kolmatta verottajaa valtion ja kunnan rinnalle. Keskustan, SDP:n ja vihreiden ajattelu pohjaa sille, että maakunnilla/sote-kunnilla omat päättäjät ja omat rahat. Tässä tosin on aste-eroja. Esimerkiksi keskusta haluaa, että valtaosa rahoista tulee valtiolta.

Näiden kolmen puolueen mallit ovat lähellä toisiaan ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) Suomenmaassa esittämä lause on jäänyt elämään: ”Nyt näyttää siltä, että neliapilat ja ruusut kukkivat sopuisasti samalla sote-kedolla.” Kokoomuksen ruiskukka ei mahdu samaan pihapiiriin, joten tulevallakin vaalikaudella vuodatetaan sote-hikeä ja sote-kyyneleitä.

Komiteaa vierastetaan

Keskustassa kuitenkin vierastetaan SDP:n ajatusta siitä, että sote-uudistuksen parlamentaarinen valmistelu toteutetaan komiteatyöskentelynä. SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi sote-infossaan, että komiteatyöskentely kestäisi 1-2 vuotta ja uudistus voisi olla valmis 2023.

Ex-sote-ministeri Juha Rehula (kesk.) arvioi puolueensa sote-infossa, että parjatun komitealaitoksen takaisin tuleminen on yksi mahdollisuus, mutta se on hidas tie. Hän ennakoii, että on sote-lainsäädäntö on mahdollista saada eduskunnasta läpi vuonna 2021, kun hyödynnetään olemassa olevat valmisteluaineistot.

Perussuomalaiset ovat puhuneet aikaisemmin peruskunta-piirikunta-mallista, mutta puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kaudella puolueen oma malli on jäänyt hämäräksi. Sote-uudistus ei ole puolueen ykkösasia. Pienillä puolueilla on omia malleja, mutta niillä tuskin on eduskuntavaalien jälkeenkään sellaista painoarvoa, että ne pääsevät linjamaan uudistuksen askelmerkkejä.

Lisää menoja, vaikka 3 miljardin säästötavoite

Puolueiden kesken vallitsee varsin suuri yksituumaisuus hoitotakuusta eli siitä, että lääkäriin on päästävä nykyistä nopeammin, joten lääkäreitä ja hoitajia tarvitaan lisää. Myös vanhusten pitkäaikaishoiva on saatava kuntoon. Kokoomusta lukuun ottamatta puolueet haluavat kirjata hoitajamitoituksen lakiin eli 0,7 hoitajaa vanhusta kohti.

Kaikki tämä maksaa. Hintalaput liikkuvat noin 400-600 miljoonassa eurossa. Miten tämä käy yksiin sen kanssa, että sote-uudistuksen piti hillitä kustannusten nousua ja pienentää kestävyysvajetta 3 miljardilla eurolla, jotta rahat riittävät ja Suomen luottoluokitus säilyy ennallaan.