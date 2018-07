Kommentti: Sote-kinkerit jatkuvat syyskuussa, jatkuuko itku ja räyhääminen

Sote-lait kuumensivat edus­kun­nan tunnelmaa pitkin kevätistuntokautta. Eduskunnan käytävillä supateltiin, kuinka huono ilmapiiri sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on.

Hallituspuolueiden syyttävä sormi osoitti valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuruun (sd.). Erityisesti keskusta syytti häntä uudistuksen jarruttamisesta, sillä Kiuru on venyttänyt omil­la pu­heillaan ko­kouksia.

Tilanne kärjistyi niin pitkälle, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaisjäsenet tekivät puheenjohtaja Kiurusta kantelun puhemiesneuvostolle ennen kesätauolle lähtemistä. Myöhemmin kantelu tosin muuttui kirjelmäksi.

Kiuru puolestaan sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa, että valiokunnan tilanne on lähtenyt ihan lapasesta. Siellä on itketty ja räyhätty kovassa metelissä ja hän on joutunut ojentamaan porukkaa. Valiokunnan jäsenille tulee ohjeita ja he ovat länget kaulassa.

– Yritän olla aika rauhassa. Olen sen luontoinen ihminen, etten jaksa turhasta valittaa, mutta kaikki mahdolliset asiat on koettu ja kinkerit jatkuvat syksyllä, Kiuru sanoo.

Sote-valiokunnan rooli on tärkeä, sillä se val­mis­te­lee la­ki­pa­ke­tis­ta var­si­nai­sen mie­tin­nön. Sen valmistuminen määrittää uudistuksen aikataulua.

Arvioiden mukaan sote-valiokunnan työ kestää puolisentoista kuukautta. Sen jälkeen perustuslakivaliokunta käsittelee mietintöä 5-10 viikkoa. Pahimmassa tapauksessa paketista päästään äänestämään eduskunnan suuressa salissa vasta joulukuussa.

Tämä tarkoittaa sitä, että maakuntavaaleja saatetaan joutua jälleen siirtämään. Alun perin maakuntavaalit piti järjestää jo tammikuussa 2018.

Oikeuskanslerin virasto on sanonut, että vaalit voidaan järjestää kuuden kuukauden kuluttua sote-lakien voimaantulosta. Oleellista on kuitenkin se, läpäiseekö sote-esitys perustuslakivaliokunnan seulan.