Kommentti: Sote-kolmikon suunta ratkaisee maaliin tulon – maanantai näyttää suunnan soten loppumetreille

Sote- ja maakuntauudistuksen yksi ratkaisun hetki on maanantaina, kun perustuslakivaliokunta yrittää saada valmiiksi lausuntonsa uudistuksesta. Alun perin lausunnon piti valmistua jo tammi-helmikuun vaihteessa eli koko ajan aikasilmukka kiristyy.

Perustuslakivaliokunnan lausunto on avainasemassa. Jos valiokunta edellyttää suuria muutoksia lakiesitykseen, sosiaali- ja terveysvaliokunnalta loppuu aika kesken. Perustuslakivaliokunnan kantona ovat muun muassa Ahvenanmaan kysymys, sote-uudistuksen notifikaatio, maakuntien rahoitus ja asiakasmaksulaki.

Äänestääkö perustuslakivaliokunta?

Perinteisesti perustuslakivaliokunnassa ei ole politikoitu ja valiokunta on pyrkinyt yksimielisiin ratkaisuihin. Todennäköisesti perustuslakivaliokunta on nytkin varsin yksituumainen, mutta se saattaa äänestää muutamista kohdista.

Jos äänestykset noudattavat hallitus–oppositio-jakoa, tilanne ei ole paras mahdollinen. Tämä vaara on olemassa, koska valiokunnassa on muutamia opposition kansanedustajia, jotka ovat kritisoineet voimakkaasti sote-uudistusta.

Toki valiokunta on joskus äänestänyt ja valiokunnan lausunnoista on jätetty eriäviä mielipiteitä. Äänestyspäätöksellä ja eriävillä mielipiteillä ei ole itse asian kannalta mitään merkitystä, mutta joidenkin mielestä se nakertaa uskottavuutta. Toisaalta korkeimmassa hallinto-oikeudessakin saatetaan äänestää ja enemmistön kanta tulee voimaan.

Äänestys lisäisi jännitettä

Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen sote-uudistuksen kohtalo ratkaistaan pitkälti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Asian ratkaisee pitkälti se, pystyykö valiokunta saamaan mietintönsä valmiiksi ajoissa vai alkaako oppositio siellä jarruttaa asian käsittelyä.

Jos perustuslakivaliokunnan lausunnosta äänestetään, se lisää jännitettä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja pitkittää valiokunnan työtä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ja varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen (kesk.) ovat olleet pitkään tukkanuottasilla ja antaneet valiokunnan työstä täysin vastakkaisia näkemyksiä. Keskiviikkona käyty välikysymyskeskustelu vanhushuollosta ei luvannut hyvää.

Alanko-Kahiluoto peruisi uudistuksen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) toivoi hallituksen tulevan järkiinsä ja kehotti hallitusta vetämään pois "tämän kelvottoman sote-esityksensä". Hallituksen sote-esitys ei tule korjaamaan, vaan lisäämään valvontaan ja markkinamalleihin liittyviä ongelmia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk), Heikkinen ja kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen tarttuivat Alanko-Kahiluodon sanoihin.

– Äskeisessä puheenvuorossa tuli minusta tämän keskustelun yksi merkittävimpiä uutisia: opposition suunnitelma tästä lakialoitteesta oli laadittu sitä varten, että ei ehdittäisi käsitellä sote-uudistusta, Saarikko vastasi.

Heikkinen jatkoi, että tätä uudistusta on yritetty tehdä 14 vuotta ja oppositio on kaikin tavoin jarruttanut, tehnyt kaikkensa, ettei tätä uudistusta saada ajoissa vietyä eteenpäin.

– Oli kyllä hyvä kuulla tämä edustaja Outi Alanko-Kahiluodon kommentti siitä, mistä tässä on kysymys, eli tämä lakialoite vanhuspalvelujen parantamiseksi juontaa juurensa siitä, että sote-uudistus halutaan kaataa, Jokinen säesti.

Sote-lakien tulo eduskunnan suureen saliin on vaikea pala monelle opposition edustajalle, kun he joutuvat ottamaan kantaa uudistukseen. Kuntapäättäjät tietävät, että uudistuksen kaatuminen on myrkkyä kuntataloudelle. On helpompi jumittaa uudistus sote-valiokuntaan. Lähiviikkoina nähdään, hiihtävätkö Alanko-Kahiluoto, Kiuru, Heikkinen ja kumppanit samaan suuntaan vai menevätkö sukset ristiin.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.