Kommentti: Sote tulee, maakuntavaalit siirtyvät

Se on tehty. Valmista tuli. Vihdoinkin tämä päivä koitti. Ensimmäisen käsittelyn sote valmistui.

Tässä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten ensimmäiset kommentit, kun he kävelivät valiokunnan huoneesta ulos keskiviikkona hieman kello 14:n jälkeen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnosten valmistuminen merkitsee sitä, että sote- ja maakuntauudistus valmistuu tällä vaalikaudella, vaikka töitä on vielä paljon edessä. Maakuntavaalit sen sijaan siirtyvät syksyyn, sillä sote-paketti tuskin ehtii eduskunnan suuren salin äänestykseen ennen eduskunnan joulutaukoa.

Hallituspuolueiden edustajat toistelivat keskiviikkona, ettei sotea ole tehty maakuntavaaleja varten vaan siksi, että ihmiset saisivat nykyistä parempia ja yhdenvertaisempia arjen palveluita. Oleellisinta on se, että sote-uudistuksesta päätetään tällä vaalikaudella,

Aikataulut paukkuneet

Kukaan ei halunnut arvioida tarkkaan sitä, kuinka paljon perustuslakivaliokunnalta kuluu aikaa oman lausunnon tekemiseen. Arviot vaihtelevat neljästä viikosta kuuteen viikkoon. Sekin vie oman aikansa, kun asiantuntijat perehtyvät järkälemäiseen mietintöluonnokseen.

Jos valiokunnan mielestä laeissa on yhä puutteita sote-valiokunnan urakoinnista huolimatta, asiat mutkistuvat. Opposition mielestä mietintöluonnoksiin sisältyy edelleen isoja perustuslaillisia ja rahoituksellisia ongelmia.

Sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa mietintöluonnoksista, sosiaali- ja terveysvalio-kunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen ja menevät sieltä eduskunnan suureen saliin.

Sote-matkan varrella on ollut niin paljon sekä "virallisia" että henkisiä viimeisiä päiviä, joten kukaan ei rohkene ennustaa, koska sote-paketti on suuressa salissa. Todennäköisesti tammikuun lopussa.

Politiikan ennustaminen on vaikea laji, mutta eduskunnan suuren salin äänestys on sieltä helpoimmasta päästä sote-junan matkalla. Yhdenkin äänen enemmistö riittää ja hallituksella on sellainen. Lisäksi hallitus saa hajanaista tukea oppositiosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokoomuslaiset jäsenet vakuuttivat, etteivät uudistuksen peruspilarit muuttuneet. Valinnanvapaus toteutuu laajana perustason terveyspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa soveltuvin osin, aivan kuten hallituksen esityksessä on tarkoitettu. Tämä tietää sitä, että paria poikkeusta lukuun ottamatta kokoomuslaiset äänestävät lakiesityksen puolesta.

Riitaisa valiokunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalta meni poikkeuksellisen kauan aikaa mietintöluonnoksen valmisteluun. Työtä pitkitti se, että valiokunta joutui tekemään paljon perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia.

Vaikeuskerrointa lisäsi se, että paketti on harvinaisen vaikea kokonaisuus. Vaikeaksi sen tekevät muun muassa perustuslailliset haasteet, tietosuoja, EU-oikeus, rahoitusmalli, omaisuusjärjestelyt ja vaikutus kuntiin.

Valiokunta on ollut myös poikkeuksellisen riitainen. Vaiokunta lähti kesätauolle kireissä tunnelmissa. Syksyllä tunnelmat kohenivat, mutta lukuisat äänestykset veivät aikaa. Valiokunta äänesti melkein kaikesta.

Nyt paketti on kasassa ja se on poikkeuksellisesti kaiken kansan luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa. Valiokunta päätti perustellusti, että poikkeuksellisen laaja ja historiallinen lainsäädäntöhanke edellyttää riittävää julkisuutta. Se lukee ken jaksaa.