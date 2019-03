Kommentti: Sote-urakka jatkuu, mutta osa odottaa jo pillin soittoa

Arviot sote- ja maakuntauudistuksen maaliin viemisestä vaihtelevat lähes päivittäin. Yhtenä rajapyykkinä oli perustuslakivaliokunnan helmikuussa antama yksimielinen lausunto.

Vaikka se sisälsi parikymmentä pontta, puhuttiin hienosäädöstä ja tahdosta. Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on aikaa punnertaa sote-mietintö valmiiksi, jos on tahtoa. Nyt aika alkaa huveta tiimalasissa ja tahto on ainakin opposition edustajilta hukassa.

Hienosäätö on muuttunut megaluokan ongelmaksi. Sote-valiokunnan on kuultava jälleen kerran asiantuntijoita, jotta varmistettaisiin, että korjaukset ovat perustuslain mukaisia. Torstaina kuullaan 21 asiantuntijaa, minkä jälkeen aikataulu täsmentyy. Kuulemiset koskevat isoa rahoituskokonaisuutta, EU-notifiointia, julkiseen omaan palveluntuottamiseen liittyviä asioita sekä tietosuojaa.

Osa kansanedustajista odottaa jo, että joku puhaltaisi pelin poikki. Perustuslakivaliokunnan jäsenissäkin on yhä enemmän niitä, jotka arvioivat, ettei uudistus ehdi maaliin. Hallituksen reformiministerit myönsivät tiistaina, että aikataulu on älyttömän tiukka.

Avainasemassa on eduskunnan puhemiehistö. Antaako se jatkoaikaa sote-valiokunnalle ja eduskunnan istuntopäiville? Puhemiesneuvostolla pitää olla näkymä valiokunnan työn edistymisestä, jos se antaa jatkoaikaa.

Eduskunnan virkamiehet ovat arvioineet, että sote-valiokunnan pitäisi saada mietintö sote- ja maakuntauudistuksesta valmiiksi tämän viikon perjantaihin mennessä, jotta siitä voitaisiin päättää 26. maaliskuuta. Viimeisenä takarajana on mainittu ennakkoäänestyksen alkaminen eli 3. huhtikuuta.

SDP vastustaa

Hallituspuolueissa on halua jatkaa työtä, jotta äänestäjät eivät pääse moittimaan kansanedustajia laiskoiksi ja sote saadaan maaliin. Oppositiossa asia nähdään toisin. Hallituksen kelvoton esitys markkinamalleineen joutaa kuopattavaksi.

Alkuviikosta selvisi, että SDP haluaa kaataa esityksen eikä tyydy siihen, että se alkaisi paikkailla ja muuttaa lakia tulevalla hallituskaudella. Se ei halua päästää kokoomuksen hellimää valinnanvapautta läpi, koska valinnanvapauslainsäädännön peruminen saattaa olla ongelmallista. Syynä on perustuslain omaisuuden suoja. Jos yritys panee sote-keskuksen pystyyn ja laki muuttuisi, valtio voi joutua korvausvelvolliseksi yritykselle.

Eduskunnan käytävät ovat pullollaan peliteorioita. Kukaan ei halua ottaa vastuuta sote-uudistuksen kaatumisesta, joten nyt pelataan Mustaa Pekkaa. Kukaan ei halua tätä korttia itselleen.

Oppositio yrittää jarruttaa lakipaketin käsittelyä, jotta se ei tulisi suureen saliin. Sen kaatuminen perustuslaillisiin ongelmiin ja aikapulaan näyttää pahemmalta kuin neljän vuoden työn äänestäminen nurin. Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas.) tosin aikoo tehdä väyryset ja yrittää kaataa soten puhemaratonillaan suuressa salissa.

Perustuslaillista pyöristystä

Monet kansanedustajat ovat kyllästyneet perustuslailliseen pyöritykseen. Hallituksen lakiehdotukset törmäävät kerta toisensa jälkeen perustuslakiin ja perustuslakiasiantuntijoihin. Esityksiin pitää tehdä korjauksen korjauksia.

Talouselämän laskelmien mukaan neljä valtiosääntöoppinutta on laskuttanut eduskuntaa tällä vaalikaudella 352 420 euroa. Pääosa laskuista koostuu siitä, kun he ovat olleet kuultavina perustuslakivaliokunnassa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) piti 15. helmikuuta eduskunnassa puheen, jossa hän keskittyi perustuslakiasiantuntijoiden rooliin. Hän sanoi, että kaikki hallitukset ottavat huomioon oikeudellisessa arvioinnissa myös perustuslaillisia näkökohtia, mutta kyse on aina tulkinnasta, minkä tulkinnan perustuslakiasiantuntijat ja heidän kuulemisensa perusteella perustuslakivaliokunta ottaa.

Myös perustuslakiasiantuntijoiden näkemykset ovat tulkintaa. Perustuslaki ei anna yksiselitteistä vastausta mihinkään sellaiseen kysymykseen, jotka tulevat arvioitaviksi. Juridiikassa ei ole olemassa yhtä oikeata tulkintaa

– Eivät he ole mitään yli-ihmisiä, jotka löytävät sieltä jostain sen yhden oikean ratkaisun, vaan he tulkitsevat asioita, Zyskowicz kuvasi perustuslakiasiantuntijoita.

Tiistainakin kiisteltiin

Eduskunnassa kiisteltiin tiistaina perustuslakivaliokunnan sote-valiokunnalle antamasta taustamuistiosta. Se uutisoitiin perustuslakivaliokunnan muistiona, jonka mukaan se haluaa, että sote-valiokunta järjestää vielä laajat asiantuntijakuulemiset.

Hallituspuolueista muistutettiin, että kyse on ainoastaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ja sihteeristön muistiosta, jolla ei ole juridista merkitystä. Muistiossakin sanottiin, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalla tai valiokunnan sihteerillä ei ole toimivaltaa esittää perustuslakivaliokuntaa, sosiaali- ja terveysvaliokuntaa tai puhemiestä sitovia kannanottoja valiokunnan lausunnosta tai sen tulkinnasta.

Tämä oli yksi episodi loputtomasta poliittisesta väännöstä ja tulkintaerimielisyyksistä, jota sote-junan matkalla on ollut.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja.