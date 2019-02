Kommentti: Stubbia, Berneriä, Urpilaista ja Soinia tarvitaan EU-vaaleissa

Puolueissa pohditaan kuumeisesti, voiko ehdokas pyrkiä ensin eduskuntaan, vaikka hänen todellinen tavoitteensa on europarlamentti. Eduskuntavaalit käydään 14. huhtikuuta sunnuntaina. Ehdokashakemukset EU-vaaleihin on jätettävä viimeistään 18. huhtikuuta eli muutama päivä eduskuntavaalien jälkeen.

Seitsemän tähden liikkeen Paavo Väyrynen on jo ratkaisunsa tehnyt ja on ehdolla molemmissa vaaleissa. Saman tilanteen edessä on Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb (kok.).

Jos Stubb mielii EU-komissaariksi, kokoomuksen on voitettava eduskuntavaalit. Vaalivoittoon kokoomus tarvitsee Stubbia, joka keräsi viime eduskuntavaaleissa yli 27 000 ääntä Uudenmaan vaalipiiristä. Iso Uudenmaan vaalipiiri on kaikille puolueille tärkeä ja ykköspaikan ratkaisee pitkälti se, miten puolue menestyy siellä.

Kokoomuksella hyvä tilanne

Jos kokoomus nousee suurimmaksi puolueeksi, Stubb on kokoomuksen vahva komissaariehdokas. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että Stubb ilmoittautuu europarlamenttiehdokkaaksi muutama päivä eduskuntavaalien jälkeen.

Tämä ei näytä hyvältä äänestäjien silmissä, mutta tarkoitus pyhittää keinot. Ongelmana on sekin, että kokoomuksella on nykyisin kolme istuvaa europarlamentaarikkoa ja joku heistä saattaa haluta komissaariksi.

Kokoomuksen tilanne on hyvä, koska puolue on EU-myönteinen ja sillä on kolme meppiä, Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa, jotka pyrkivät jatkokaudelle.

Pekkarinen tunnetaan

Keskustan tilanne on huomattavasti tukalampi ja ehdokaskaarti kaipaa vahvistusta. Yhtenä vaihtoehtona on väläytetty liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä. Hän on osallistunut keskustan viiteryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän Alden, toimintaan. Berner saattaa olla paremmin kotonaan europarlamentissa kuin Suomen eduskunnassa.

Edellisten vaalien ääniharavat eivät ole ehdolla. Anneli Jäätteenmäki luopuu ja Väyrynen on luopunut keskustan jäsenyydestä. Väyrysen ja Hannu Takkulan tilalle ovat nousseet Mirja Vehkaperä ja Elsi Katainen. Heidät tunnetaan omilla alueillaan, mutta he eivät ole koko maassa kovin tunnettuja poliitikkoja.

Matti Nykäsen kotikaupungista europarlamenttiin ponnistava Mauri Pekkarinen on toistaiseksi ainoa ehdokas, joka tunnetaan koko maassa lähes yhtä hyvin kuin edesmennyt Nykänen.

Mitä tekee Soini?

Kolmas mielenkiintoinen nimi on ulkoministeri Timo Soini (sin.), jonka eduskuntavaaliehdokkuutta on arvuuteltu pitkään. Hän julkaisi hiljattain arvoituksellisen blogikirjoituksen, joka päättyy ennustukseen: ”Kyllä toukokuu opettaa.”

EU-parlamentin vaalit ovat toukokuussa. Siniset tarvitsevat Soinin vetoapua sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa. Aika näyttää, mitä Soini tekee.

Nykyisillä gallupluvuilla vahvin komissaariehdokas on kuitenkin SDP:n ex-puheenjohtaja ja ex-valtiovarainministeri, kansanedustaja Jutta Urpilainen, joka on kertonut olevansa ehdolla ensi sijassa eduskuntavaaleissa. SDP:n nykyisen europarlamentaarikon Miapetra Kumpula-Natrin nimi on myös ollut esillä komissaarispekulaatioissa.

Vihreillä varteenotettavia ehdotuksia

Europarlamenttiin pyrkivä vihreiden ex-puheenjohtaja Ville Niinistö on kertonut olevansa käytettävissä komissaariehdokkaaksi, jos Suomen tuleva hallitus niin päättää. Myös vihreiden pitkäaikainen europarlamentaarikko Heidi Hautala haluaa komissaariksi.

Vihreiden kaksikko on esittänyt varteenotettavan toiveen. Puolueiden tulisi kertoa etukäteen komissaariehdokkaistaan.

Kaksikko on myös perännyt muutosta komissaarin valintatapaan. Heidän mielestään Suomen komissaarin pitäisi olla ehdolla europarlamenttivaaleissa. Tämä luo paineita sekä Stubbille että Urpilaiselle.