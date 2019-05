Kommentti: Uuden hallituksen ministeriaitioon nousemassa paljon ensikertalaisia, keskusta vaihtanee vanhat ministerit tuoreisiin kasvoihin – miten käy Anne Kalmarille?

Uuteen punamultahallitukseen on tulossa kahdeksantoista ministeriä, joista seitsemän tulisi pääministeripuolueelle eli SDP:lle. Keskusta saisi viisi ministeriä ja vihreät kolme. Vasemmistoliiton ryhmällä olisi kaksi ministerinsalkkua ja RKP:llä yksi.

Ministerivalinnat muodostavat palapelin, jossa maan eri alueet, sukupuoli sekä kansanedustajakausien pituus on sovitettava yhteen. Vahvimmilla ministereiksi ovat puolueen ja eduskuntaryhmän johtoon kuuluvat kansanedustajat.

Rinne, Lindtman, Marin ja Skinnari

Yksi nimi on täysin varma eli pääministeriksi nousee hallitustunnustelija, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne Mäntsälästä, jos puolueet pääsevät sopuun hallitusohjelmasta. Rinteen ohella todennäköisimpiä demariministereitä ovat puolueen varapuheenjohtajat Sanna Marin Tampereelta ja Ville Skinnari Lahdesta. Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero Kotkasta saattaisi päästä ministeriauton takapenkille neljän vuoden tauon jälken.

Eduskuntaryhmää luotsaava Antti Lindtman Vantaalta on vahva ehdokas ministeriksi, samoin ryhmän varapuheenjohtajat Johanna Ojala-Niemelä Rovaniemeltä ja Suna Kymäläinen Ruokolahdelta.

Ministeripaikasta on kiinnostunut myös Tytti Tuppurainen Oulusta. Lahtelaiselle Mika Karille on sovitettu puolustusministerin salkkua jo pitkään, mutta ongelmana on, että myös Skinnari on Lahdesta. "Virallisen" listan ohi saattaa kiilata SDP:n vero-ohjelman valmistelua vetänyt Timo Harakka Helsingistä.

SDP:n ministerilistaan vaikuttaa sekin, haluaako puolue nostaa hallitusvastuuseen täysin uusia nimiä, kokemuksen ääntä vai molempia. Rinne on arvioinut, että ministeriksi on tulossa ihmisiä, joilla ei ole aiempaa ministerikokemusta.

Ministerikokemusta on kansanedustajista entuudestaan esimerkiksi Tuula Haataisella Helsingistä, Krista Kiurulla Porista, Maria Guzeninalla Espoosta ja Jutta Urpilaisella Kokkolasta.

Vain Leppä saattaa uusia paikkansa

Keskustalla johtajapeli on auki, mikä vaikuttaa puolueen ministerivalintoihin. Neljä vuotta sitten puheenjohtaja Juha Sipilä löi pöytään oman ministerilistansa, jonka puolue-elimet hyväksyivät pitkin hampain. Ministerivalinnat herättivät närää ennen kaikkea eduskuntaryhmässä.

Nyt tilanne on toinen ja moni kysyy, kuka tekee esityksen ministerivalinnoista. Syyskuussa puheenjohtajan paikalta väistyvä Sipilä tuskin tekee omaa ehdotustaan ministereistä. Todennäköisesti esityksen ministereistä tekeekin hallitusneuvotteluja vetävä työryhmä tai puoluehallitus.

Keskustalähteistä arvioidaan, ettei kukaan Sipilän hallituksessa istuva ministeri uusi paikkaansa lukuun ottamatta maa- ja metsätalousministeri Jari Leppää Pertunmaalta, vaikka paikkaa tavoittelee myös Anne Kalmari Kivijärveltä.

Kaikkonen, Kosonen ja Kulmuni

Vahvimmilla ministeriksi on eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen Tuusulasta sekä eduskuntaryhmän varapuheenjohtajat Hanna Kosonen Savonlinnasta ja Markus Lohi Rovaniemeltä.

Myös puolueen varapuheenjohtajat, Katri Kulmuni Torniosta ja Hannakaisa Heikkinen Kiuruvedeltä ovat ehdolla ministereiksi. Uutena ja tuoreena kasvona ministeripörssissä on mukana Antti Kurvinen Kauhavalta.

Annika Saarikko Turusta olisi itseoikeutettu ministeri, mutta perhesyyt pitänevät hänet nyt rivikansanedustajana. On paljon mahdollista, että Saarikko palaa ministeriksi parin vuoden kuluttua.

Haavisto, Ohisalo ja Mikkonen

Vihreiden pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavistolle Helsingistä on sovitettu jo pitkään ulkoministerin salkkua. Toinen ilmeinen vihreiden ministerikandidaatti on varapuheenjohtaja Maria Ohisalo Helsingistä, joka on jo ilmoittanut halukkuutensa puolueen puheenjohtajaksi.

Myös eduskuntaryhmän varapuheenjohtajien nimet, Emma Kari Helsingistä ja Saara Hyrkkö Espoosta, ovat ministeriruletissa mukana, mutta vihreät tuskin valitsevat kaikkia ministereitä pääkaupunkiseudulta.

Helsinkiläisten vastapainoksi vihreät tarvitsevat yhden ministerin maakunnasta. Hän voisi olla eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen Joensuusta.

Pekonen tai Sarkkinen

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Turusta on itseoikeutettu ministeriehdokas. Puolueen toisesta salkusta kiinnostuneita löytynee varapuheenjohtajien ja kansanedustajien joukosta. Vahvimmilla ovat eduskuntaryhmää pitkään luotsannut Aino-Kaisa Pekonen Riihimäeltä ja puolueen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen Oulusta.

Eurovaaleissa puolueelle ääniä keräävä ja juuri kansanedustajaksi valittu europarlamentaarikko Merja Kyllösellä (Suomussalmi) on aiempaa ministerikokemusta samoin kuin Paavo Arhinmäellä Helsingistä.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson Pietarsaaresta on puolueensa itseoikeutettu ministeri. Hänelle ministerinposti olisi jo entuudestaan tuttu.