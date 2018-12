Kommentti: Viikon budjettiruletti oli ryöpytystä, näytelmää ja kehuja yhdelle ministerille

Maanantaina alkanut budjettikeskustelu alkoi räväkällä vastakkainasettelulla ja päättyi puhemiehen joulukahveille perjantaina. Hallituspuolueet pääsivät nauttimaan kahveilla tiedosta, jonka mukaan työllisyysaste on noussut virallisesti 72 prosenttiin.

Rajuimmin budjettiesitystä ryöpytti SDP:n Timo Harakka. Hän kysyi, miten hallitus on varautunut talouskasvun hidastumiseen ja vastasi, ettei mitenkään.

Harakan mukaan Suomi ei tullut kuntoon. Eläkeläisiltä, koulutuksesta ja innovaatioista leikkaamalla se ei onnistunut. Keltainen budjettikirja kertoo menneisyydestä ja se on väistyvän ja väsyneen hallituksen muistokirjoitus.

– Hallitus ei kykene uudistuksiin, Harakka letkautti.

Kari Uotila (vas.) jatkoi, että hallituksen vahva talous tarkoittaa sitä, että se ottaa köyhimmiltä, romuttaa perusturvaa ja hyvinvointirakenteita, leikkaa koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä heikentää julkistaloutta miljardien veronkevennyksillä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoi kuunnelleensa tarkkaan valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) viestiä eläkeläisille, työttömille, lapsiperheille ja opiskelijoille.

– En kuullut mitään. En kuullut mitään viestiä näille ihmisille, Rinne sanoi ja jatkoi, että keltainen budjettikirja on kylmää ja kovaa kyytiä näille ihmisjoukoille.

"Miksi olette riidankylväjä?"

Orpo muistutti, että hallitus on saavuttanut oikeastaan kaikki keskeiset talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteensa. 115 000 ihmistä, on saanut työtä. Se luo pohjaa tasa-arvoiselle Suomelle ja on perusta hyvinvoinnin pysymiselle. Velkaantuminen on saatu pysäytettyä, ja julkinen talous on käytännössä tasapainossa. Kokonaisveroaste on laskeutunut 2 prosenttiyksiköllä, ja kenenkään verotus ei ole kiristynyt.

Orpo tivasi Rinteeltä, eivätkö sosiaalidemokraatit näe mitään hyvää Suomen talouskehityksessä. Miksi te olette tuollainen riidankylväjä tilanteessa, jossa niin monet asiat tässä yhteiskunnassa ovat paljon paremmin kuin vuosia sitten? Orpo jyrisi.

Oppositiolta 3,5 miljardin lisäykset

Kokoomuksen Timo Heinonen muistutti, että Suomi lyhentää ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen valtionvelkaa. Kimmo Kivelä (sin.) huomautti, että viime vaalikaudella valtio myös velkaantui noin 5 miljardin vuosivauhtia SDP:n pitäessä hallussaan valtiovarainministerin salkkua

Keskustan Ala-Nissilä sanoi, että tällä vaalikaudella on jouduttu säästämään, koska edellinen hallitus jätti kilpailukyvyn hoitamatta. Aila Paloniemi (kesk. muistutti, että pienituloisten eläkeläisten, perheiden, työttömien, palkansaajien verotus kevenee ensi vuonna ja pienimmät päivärahat nousevat 80 euroa.

Kansanedustajat jättivät 630 talousarvioaloitetta. Hallituspuolueiden laskelmien mukaan opposition lisäykset olivat yhteensä päällekkäisyydet huomioiden noin 3,5 miljardia euroa. Eniten lisäyksiä esitti SDP, vähiten kristillisdemokraatit.

"Uusimaa maksumieheksi"

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) oli huolissaan kuntien eriarvoistumisesta, mutta kehui, että tämä vaalikausi on ollut kuntatalouden kannalta vakaata aikaa. Leikkauksia valtionosuuksien tasoon ei ole tehty. Vuoden 2017 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalous on kokonaisuutena vahvempi kuin 20 vuoteen.

Perussuomalaisten Mika Niikkoa tämä ei vakuuttanut. Hän sanoi, että Uusimaa vastaa muun Suomen rahoittamisesta.

Niikon puheenvuoro sai keskustalaiset vastahyökkäykseen. Petri Honkonen (kesk.) leimasi Niikon puheet erikoisiksi, koska valtionosuuksien tasausjärjestelmä on olemassa nimenomaan sen takia, että sillä tasataan niitä eroja, mitä kuntien rahoitusasemalla on. Hän kysyi, onko väärin, että ihmisillä on tasa-arvoiset peruspalvelut eri puolilla maata asuinpaikasta riippumatta.

"Haluan kiittää teitä"

Yksi ministeri säilyi ryöpytykseltä ja oppositiokin kehui oikeusministeri Antti Häkkästä (kok.) useissa puheenvuoroissa. Kehumistalkoot aloitti Ben Zyskowicz (kok.).

– Haluan kiittää Teitä siitä, että Teidän toimestanne on tehty useita kriminaalipolitiikkaa kiristäviä esityksiä, kuten puheenvuorossanne. Olen ollut täällä pitkään, ja minusta tuntuu, että Te olette tehnyt enemmän kansalaisten oikeustajua vastaavan kriminaalipolitiikan edistämiseksi tässä maassa kuin, sanotaan nyt vaikka, kymmenen edeltäjäänne yhteensä.

Katja Hänninen (vas.) jatkoi, että minunkin täytyy kyllä kiittää oikeusministeri Häkkästä. Seksuaalirikosrangaistusasteikkoihin on käyty käsiksi ja asteikkoa ollaan koventamassa.

Heli Järvinen (vihr.) piti hyvänä, että Häkkänen nosti esiin ylivelkaantuneiden vaikean aseman ja velkaneuvontaan tulee pieniä panoksia. Peter Östman (kd.) sanoi ”vain vaatimattomasti pohjalaisittain, että ette Te ole huonosti pärjännyt ministerinä".

"Tämä ei ole teatteria vaan politiikkaa"

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) erehtyi sanomaan, että tämä teatteri on hyvin kyllästyttävää näin ajan oloon, kun se toistuu uudestaan ja uudestaan. Hän tarkoitti tällä sitä, että oppositio syyttää hallitusta niistä samoista asioista, mitä se oli itse edellisellä vaalikaudella pakotettu tekemään.

Toimi Kankaanniemi (ps.) kertoi ymmärtävänsä, että kulttuuriministeri puhuu teatterista, mutta se hämmästytti, että hän käytti eduskunnasta ilmaisua ”teatteri”.

– Se on demokratian ja tämän järjestelmän häpäisemistä, että näin tapahtuu ministeritasolta.

Myös Aino-Kaisa Pekonen (vas.) piti erikoisena sitä, että kulttuuriministeri kutsuu täällä vuoden tärkeintä eduskuntakäsittelyä teatteriksi.

– Tämä ei ole mitään teatteria, tämä on politiikkaa, jolla ohjataan valtion ensi vuoden tuloja ja menoja, ja tämä on ihan täyttä totta.

