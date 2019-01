Kommentti: Viimeiset vaalitentit voivat ratkaista pääministerin nimen

Puoluejohtajatenttien lämmittelykierrokset ajettiin ennen joulua. Tenttien perusteella on vaikea ennakoida vaalivoittajaa, mutta gallupluvut asettavat puoluejohtajat lähtöjärjestykseen.

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo sanoo, että puoluejohtajien vaalitenteillä on ollut merkitystä koko televisioaikakauden ajan. Jos joku puoluejohtaja menestyy tentissä poikkeuksellisen hyvin, hän pystyy lisäämään puolueensa kannatusta. Epäonnistumiset vievät ääniä.

– Puoluejohtajan hyvä menestys kampanjan loppuvaiheen vaalitenteissä voi vaikuttaa jopa prosenttiyksikön, Paloheimo sanoo.

2000-luvulla puoluejohtajan merkitys vaalitenteissä on korostunut, koska ihmisten puolueuskollisuus on vähentynyt. Yhä suurempi osa vaaliuurnalle menijöistä tekee päätöksensä kampanjan loppuvaiheessa.

– Kun katsotaan nykyisiä kannatuseroja sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen kesken, se antaa erinomaisesti tilaa sille, että seuraava pääministeri voidaan ratkaista viimeisissä vaalitenteissä, Paloheimo sanoo.

Rinteellä paljon pelissä

Kaikilla puoluejohtajilla on paljon pelissä, mutta suurimmat paineet ovat SDP:n puheenjohtajalla Antti Rinteellä. Hänellä on mahdollisuus nostaa SDP pääministeripuolueeksi 16 vuoden tauon jälkeen. Rinne on aikaisemmin hapuillut esiintymisessään, mutta on nyt pystynyt petraamaan suoritustaan. Kysymysmerkkinä on edelleen se, miten hän selviytyy tärkeimmistä tenteistä, pysyvätkö sanat ja hermot hallinnassa.

SDP on pohjustanut vaalikampanjaa ohjelmatyöllä ja julkaissut monia ohjelmapapereita. Ongelmana kuitenkin on se, että vaalilupausten hintalappu on kohoamassa lukemiin, joihin Suomella ei ole ainakaan nykyisten hallituspuolueiden mielestä varaa.

Orpo ei herätä ristiriitoja

Rinteen pahin kilpakumppani on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Kokoomuksessa luotetaan vahvasti siihen, että Orpo kääntää pelin edukseen viimeisissä tenteissä. Orpo oli syksyn paneeleissa selkeä ja dynaaminen. Hän ei liioin herätä niin voimakkaita ristiriitoja kuin Rinne ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Sipilä on pannut tenteissä vaalivaihteen päälle ja on ollut rento sekä varma esiintyjä lukuun ottamatta debattia perustulosta. Keskustan pitää päästä yksimielisyyteen perustulosta ennen tulevia tenttejä.

Sipilä on ollut tenteissä aktiivinen ja on ottanut puheenvuoroja, mutta hänen rasitteenaan on huono imago ja kuluneet kasvot. Hän joutuu selittämään myös hallituksen ikävät päätökset.

Muistijälki presidentinvaaleista

Gallupit ovat osoittaneet, että Pekka Haaviston valinta vihreiden puheenjohtajaksi oli viisas ratkaisu. Vaalitenteissä hän on ollut rauhallinen ja puhunut selkeästi. Hän poikkeaa täysin ex-puheenjohtaja Ville Niinistöstä, joka pyrki jatkuvasti haastamaan muita ja puhumaan kollegoiden päälle.

Todennäköisesti Haaviston harkitsevainen tyyli vetoaa muihinkin kuin vihreiden perinteisiin äänestäjiin. Monilla, erityisesti perinteisillä sosiaalidemokraattien äänestäjillä, on myös muistijälki siitä, että he ovat äänestäneet aikoinaan Haavistoa presidentinvaaleissa.

Halla-aho puhuu kannattajilleen

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on puhunut vaalitenteissä ennen kaikkea puolueensa uskollisille kannattajille. Hän on korostanut asiassa kuin asiassa "haittamaahanmuuton" mukanaan tuomia lieveilmiöitä ja asemoinut puolueensa ainoaksi vastavoimaksi nykypolitiikalle.

Halla-ahon ja Haaviston näkemykset ovat vastakkaiset lähes kaikissa asioissa, joten he muodostavat selkeän taisteluparin. Heidän rauhallisessa esiintymistyylissään ja harkitsevassa puheessaan on kuitenkin paljon samaa.

Päälle puhuminen ärsyttää

Paloheimon mukaan on vaikea sanoa, millaista poliittista persoonallisuutta suomalaiset odottavat. Suuri joukko arvostaa sitä, että puoluejohtaja esittää asiansa selkeästi ja hakee tilan puheenvuoroilleen, mutta ei puhu toisten päälle.

– Toisten päälle puhuminen todennäköisesti ärsyttää enemmistöä tenttien seuraajista.

Paloheimon mukaan puolueen uskolliset soturit odottavat selvästi värikkäämpää ja reippaampaa esiintymistä kuin kansalaisten valtaenemmistö.

Ykköspaikka elää

Paloheimon mukaan on mahdotonta sanoa, miten puolueiden suosio muuttuu alkuvuoden aikana. Hän arvioi, että ennen vaaleja mielipidemittauksissa ykköspaikalla oleva puolue vaihtaa paikkaansa useammankin kerran.

Keskustan tilanne sen sijaan näyttää huonolta. 2000-luvun vaaleissa hallitusrintaman kannatus on laskenut ja pääministeripuoluetta rasittaa hallituksessa olo enemmän kuin muita.

– Pääministeripuolue kärsii kaikkein eniten hallituksessa olosta ja se toistuu vaaleista toiseen.

Kirjoittaja on Uutissuomalaisen politiikan toimittaja