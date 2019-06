Kommentti: Viisikko-kirjat päättyvät yleensä onnellisesti – Mutta onko hallitusohjelmassa liikaa pelkkiä toiveita ja selvityksiä?

Hallituspuolueiden puheenjohtajat tulivat hallitusohjelman julkistamistilaisuuteen Helsingin keskustakirjasto Oodiin raitiovaunulla, mikä kuvaa hallituksen tavoitetta ekologisesti kestävästä Suomesta. Se myös kertoi, että hallitus on tavallisen kansan asialla.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto hehkutti, että ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tämä hallitusohjelma on ehkä jopa maailman kunnianhimoisin.

Ohjelmassa on listattu tukku keinoja tavoitteeseen pääsemiseksi, mutta monet keinoista ovat varsin löysiä ja sirpalemaisia. Kun Haavistolta tivattiin tiedotustilaisuuden jälkeen keinoja, hän korosti, että tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä ja se on kova tavoite.

Selvitetään ja kehitetään

Tämä sama keskeneräisyys koskee monia muitakin teemoja. Ohjelma muistuttaa toiveiden tynnyriä, joka yrittää oikoa yhteiskunnan epäkohtia seuraavien neljän vuoden aikana. Vaarana kuitenkin on, että monet hyvät tavoitteet jäävät vaiheeseen.

Tästä kertoo se, että ohjelmassa mainitaan yli sata kertaa sana selvitetään. Ohjelma myös vilisee sanoja: edistetään, uudistetaan, jatketaan, parannetaan ja kehitetään. Lisäksi moni asia lähtee työryhmiin.

Työllisyys ratkaisee

Eniten keskustelua julkistamistilaisuudessakin herätti hallituksen tavoite 60 000 uudesta työpaikasta, jonka varassa pääministeri Antti Rinteen (sd.) tulevan hallituksen talouspolitiikka lepää.

Rinteen mukaan tavoitteena on, että työttömyysaste on hallituskauden päättyessä 4,8 prosenttia, mikä on tosi kova tavoite. Nyt se on hieman yli kuuden prosentin.

Entinen työmarkkinajohtaja ja tuleva pääministeri teki viisaasti, kun hän kutsui työmarkkinajärjestöt apuun ja säilytti niille merkittävän vastuun työllisyysasteen nostamisesta.

"Talous on kestävällä pohjalla"

Puolueiden puheenjohtajat valoivat julkistamistilaisuudessa uskoaan siihen, että hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteet toteutuvat ja Suomen suunta muuttuu.

– Talous on kestävällä pohjalla, kirjoittakaa näin, Rinne opasti toimittajia diasulkeisten jälkeen.

Sipilä paljasti, että häneltä paloivat yhden kerran hihat Säätytalolla ja hän lähti autotalliin nikkaroimaan. Lopputulos kuitenkin yllätti.

– Tämä on erittäin hyvä suomalaisille ja vastaa keskustan tavoitteita.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kuvasi hallitusohjelmaa ilmiömäiseksi puristukseksi, jossa rakennetaan Suomea, jossa yksikään nuori ei syrjäydy eikä ikäihmisen tarvitse pelätä vanhenemista. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson muisteli Viisikko-kirjoja.

– Tässä on nyt Viisikko, me olemme seikkailemassa. Yleensä Viisikko-kirjat päättyvät onnellisesti, Henriksson kertoi.

Menoja voidaan purkaa

Oppositioon jätetyn kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi hallitusohjelmaa ja sanoi, että se on rakennettu hiekalle, sillä talouden kestävä pohja puuttuu.

Hallitus on kuitenkin jättänyt itselleen takaportin. Rinne kertoi, että hallitus aikoo tasaisin väliajoin seurata työllisyyden kehitystä ja tehdä toimia, jos tavoitteisiin ei näytetä päästävän.

Esimerkiksi kun 2020 laaditaan budjettia seuraavalle vuodelle, uusia todennettavia työllisiä pitää olla näköpiirissä 30 000, jotta hallitus voi lisätä uusia menoja kuten on suunniteltu. Rinne myönsi, että menolisäyksiä puretaan, jos työllisyys ei kehity sovitulla uralla.

Haavistokin myönsi, että hallitusohjelma on jonkin verran suhdanteiden armoilla ja muuttuneisiin tilanteisiin on reagoitava.

– Kaikki on lopulta kiinni siitä, miten työllisyysastetavoitteessa pysytään, Sipilä sanoi.

Uusi ja outo tilanne

Tilanne on varsin uusi koko viisikolle. Keskusta ei ole ollut kakkospuolueena SDP:n johtamassa hallituksessa yli 30 vuoteen. 2000-luvulla keskusta on ollut joko pääministeripuolue tai oppositiossa.

Keskustan asema hallitusneuvotteluissa oli vahva. Se korosti sillanrakentajan rooliaan ja sai kynnyskysymyksensä läpi hyvin. Keskusta sai torjuttua yritysten veronkiristykset, joista kokoomus olisi muistuttanut keskustaa seuraavat neljä vuotta.

Myös vihreiden asema oli hyvä, sillä ilman vihreitä ja keskustaa Rinne ei olisi saanut hallitustaan kasaan. RKP:n Henriksson puolestaan hauskutti Oodin yleisöä sanomalla, että hänen suurin riemunsa on se, että RKP on taas hallituksessa. Sama ilo näkyi Li Anderssonin kasvoilla. Keskusta pelasti vasemmistoliiton, sillä missään muussa kokoonpanossa vasemmistoliitto ei olisi saanut hallituksen ovea auki.

Maanantaina kaikki puoluejohtajat olivat yhtä hymyä. He osasivat selittää senkin parhain päin, mitä ohjelmasta ajattelee autoileva mies, joka polttaa ja ottaa kuppia muutaman kerran viikossa. Hän joutuu tulevien veronkorotusten maksumieheksi.