Koneen Säätiöltä miljoonarahoitus Jyväskylän yliopistolle – koskee yhteensä kymmentä tutkimushanketta

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn apurahahaussa 26 miljoonaa euroa tieteen ja taiteen rohkeisiin avauksiin. Jyväskylän yliopistoon apurahoja myönnettiin yhteensä 10 kappaletta. Apurahojen yhteissumma on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Apurahan avulla pyritään rakentamaan nykyistä parempaan ymmärrykseen perustuvaa suhdetta ihmisen ja muiden lajien välille. Useissa hankkeissa etsitään ratkaisuja polttaviin ongelmiin, kuten ympäristökriisiin tai demokratian haasteisiin.

Yleisen apurahahaun yhteydessä järjestetty Elintärkeät naapurimme -teemahaku ohjasi pohtimaan, kykeneekö ihminen rakentamaan ohutta luontosuhdettaan nykyistä vahvemmaksi ja näin parantamaan kaikkien lajien tulevaisuutta maapallolla. Tähän teemaan osui filosofian professori Miira Tuomisen johtama työryhmä, joka sai suurimman Jyväskylään myönnetyn yksittäisen apurahan, 513 200 euroa. Työryhmä tutkii toislajisten eläinten asemaa antiikin ja keskiajan kreikkalaisessa ja islamilaisessa filosofiassa, kirjallisuudessa ja kulttuuriperinteessä. Hanke haastaa käsityksiä siitä, miten ihmisen ja eläimen välinen suhde on mielletty ja miten niiden välinen vastakkainasettelu on syntynyt.

Jyväskylän yliopistosta rahoitusta saivat lisäksi:

Dosentti Atte Komonen ja työryhmä: ”Amppari pamppari, mene pois! Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat”, 177 000 euroa.

Filosofian tohtori Arja Turunen: ”Yhdistys 9:n toiminta ja historia”, 130 630 euroa.

Tutkijatohtori Armi Mustosmäki: ”Valittavat äidit: affekti, moraali ja medikalisaation politiikka”, 127 000 euroa.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Jukka Ruokanen: ”Yhteisöllisen elämän sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus Johannes Althusiuksen filosofiassa”, 126 700 euroa.

Tohtorikoulutettava Rukhsana Ali: “After the Taliban: The new role and scope of the Language/Linguistic Association in Pakistani Language Policy”, 119 200 euroa.

Kasvatustieteen maisteri Outi Ahonen: ”Karjalan kuurot evakot: viittomakielinen muistitietotutkimus”, 75 000 euroa.

Filosofian apulaisprofessori Andreea Smaranda Aldea: “Transcendental Phenomenology as Critique – Limits, Possibilities, and Beyond”, 39 000 euroa.

Filosofian maisteri Eini Nieminen: ””Jos väkipakolla suojelette tämänkin nevan…” – Luonnonsuojelun ja suojelusuunnittelun haasteita ja ratkaisuja”, 37 500 euroa.

Tohtorikoulutettava Sonya Sahradyan: “Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment”, 29 500 euroa.

Syyskuussa järjestettyyn hakuun lähetettiin yhteensä 5 873 hakemusta. Apurahan sai 4,7 prosenttia hakijoista. Yhteensä Koneen Säätiö on rahoittanut tiedettä ja taidetta noin 28 miljoonalla eurolla vuonna 2018.