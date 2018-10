Konkariedustaja Annika Lapintie ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin – "Tämä on raskas ja kuluttava ammatti"

Vasemmistoliiton kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie, 63, ei lähde ehdolle kevään eduskuntavaaleihin. Vuodesta 1995 kansanedustajana toiminut Lapintie kertoo jättäytymisen syyksi pitkän ajan raskaassa ammatissa.

– Keväällä tulee kansanedustajana 24 vuotta. Tämä on raskas ja kuluttava ammatti. Erityisesti kuluva vaalikausi on ollut erittäin työteliästä aikaa, kun olen ollut perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, Lapintie sanoo STT:lle.

Lapintie on ollut runsaasti esillä viime aikoina, kun sote-uudistusta on käsitelty pitkällisesti perustuslakivaliokunnassa. Lapintie kertoo pohtineensa jättäytymistä pitkin syksyä.

Päätös ei liity eduskunnan henkeen

Ratkaisua europarlamenttivaaleihin tai mahdollisiin maakuntavaaleihin lähdöstä Lapintie ei ole tehnyt, eikä tällaista päätöstä ole hänen mukaansa syksyllä luvassa.

– Tarkoitus on keskittyä täysillä perustuslakivaliokunnan työhön loppuvaalikauden ajan. Sen jälkeen on muiden ratkaisujen aika.

Tänä vuonna myös monet muut politiikan konkarit ja veteraanit ovat kertoneet, etteivät lähde enää ehdolle ensi kevään vaaleihin. Esimerkiksi eduskunnan jättävät keskustakansanedustajat Seppo Kääriäinen, 70, ja Tapani Tölli, 67, ovat lähtöilmoituksensa yhteydessä nostaneet esille eduskunnan toimintakulttuurin muutoksen huonompaan suuntaan.

Lapintie kuitenkin sanoo, ettei lähtö liity eduskunnan huonoon henkeen. Hän myöntää, että esimerkiksi sosiaalinen media on helpottanut loukkaavien ja ajattelemattomien kommenttien esittämistä ja työelämästä on tullut hektisempää, mutta pitää muutoksia koko yhteiskunnan, ei vain eduskunnan asiana.

– Minusta on hyvä, että eduskunnassa heijastuu se, mitä muualla yhteiskunnassa on meneillään, ja minulle se ei ole se syy, vaan se, että keväällä tulee 24 vuotta hyvinkin kuluttavassa ammatissa ja katson, että nyt on sopiva hetki tehdä tämä ratkaisu.

Iso joukko luopujia

Politiikan veteraaneista myös kokoomuksen Pertti Salolainen, 78, on päättänyt olla asettumatta ehdolle kevään eduskuntavaaleissa. Hänet valittiin kansanedustajaksi ensimmäisen kerran jo vuonna 1970.

SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, 73, ei lähde ehdolle ensi kevään europarlamentti- eikä eduskuntavaaleihin.

Keskustalainen eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen ei hänkään aio ehdolle eduskuntavaaleissa. 71-vuotias Pekkarinen on kuitenkin valmis lähtemään eurovaaleihin, jos puolue asettaa hänet ehdokkaaksi.