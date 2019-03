Konkaripoliitikko Mauri Pekkarinen: "On ihan yksiselitteisen selvää, että tämä kaatui valinnanvapauteen"

Keskustan konkaripoliitikot Seppo Kääriäinen ja Mauri Pekkarinen sanovat, ettei pääministeri ole tehnyt kertaakaan heidän pitkällä kansanedustajanurallaan vastaavaa ratkaisua kuin pääministeri Juha Sipilä teki perjantaina.

– Uutinen oli yllätys, mutta ei niin iso. Se oli aika looginen veto ratkaista tämä umpisolmu, Kääriäinen sanoo ja jatkaa, että Sipilä toteutti periaatettaan tulos tai ulos.

Kääriäisen mukaan pöytä on nyt puhdas ja Sipilä voi keskittyä vaalikampanjan johtamiseen.

– Ei melkeinkään, ei kertaakaan, Pekkarinen kommentoi, onko pääministeri aiemmin jättänyt hallituksensa eronpyynnön kuukautta ennen vaaleja.

Hidastusta ja pyöritystä

Pekkarisen mukaan sote- ja maakuntauudistus kaatui kokoomuksen ajamaan valinnanvapauteen eikä Maku ykköseen tai Maku kakkoseen (maakuntamalleihin) niin kuin kokoomuksesta väitetään.

– Se on ihan yksiselitteisen selvää, että on yksi asia ylitse muiden. Kaikki ne vaikeudet ja syyt hidastaa, pyörittää ja palauttaa erilaisille asiantuntijoille sekä käsitellä ja palauttaa, niiden yksi yhteinen nimittäjä on valinnanvapaus, Pekkarinen sanoo.

"Asiantuntijat nousseet hidalgoiksi"

Pekkarisen mukaan sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen on ehdottomasti kolaus eduskunnalle instituutiona. Samalla hän arvostelee voimakkaasti perustuslakiasiantuntijoita. Pekkarisen mukaan osa heistä on noussut herroiksi ja hidalgoiksi.

– He eivät ole tulleet tekemään vain juridista perustuslaillista päätösvaltaa vaan ovat alkaneet tekemään yhteiskuntapolitiikkaa, minkä pitäisi kuulua poliitikoille.

Pekkarisen mukaan sekin on ongelma, että yksittäinen perustuslakiasiantuntija alkaa käydä twitterissä keskustelua valiokunnan asioista.

– Jos olisin täällä seuraavalla vaalikaudella, en sellaisia perustuslakiakasiantuntijoita tänne kutsuisi, Pekkarinen sanoo ja jatkaa.

– He ovat alkaneet ronkkia asioita, jotka eivät heille kuulu alkuunkaan.