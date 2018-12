Konkurssin vuoksi lahjakortit eivät kelpaa Toys ’R’ Usin ja BR-lelujen myymälöissä: "Todella törkeä temppu" – Näin voit hakea hyvitystä ostostasi

Toys ’R’ Us- ja BR-lelut -myymälöiden toiminta loppuu. Tämä johtuu siitä, että niiden pohjoismainen omistaja Top-toy hakeutui perjantaina konkurssiin.

Osa liikkeistä on auki vielä pari päivää. Yhtiön verkkosivujen ja Facebook-päivityksen mukaan Jyväskylän Toys ’R’ Us-myymälä Sepän kauppakeskuksessa Ahjokadulla on auki joulukuun loppuun saakka. BR-lelujen myymälä Jyväskylän Forum-kauppakeskuksessa Asemakadulla on yhtiön verkkosivujen mukaan myös auki.

Monen joululahjaksi lahjakortin ostaneen harmiksi lahjakortteja ei konkurssin vuoksi enää hyväksytä liikkeissä maksuvälineinä.

"Ostin kummilapsille lahjakortit eikä ne nyt sitten hyödy niistä mitenkään, enkä saa rahojani takaisin edes vai? Mitä helvettiä", kommentoi lahjakortteja ostanut Toys ’R’ Us- Jyväskylän liikkeen Facebook-seinällä.

"Meidän perhe osti Joulupuu-keräyksen kautta 3-vuotiaalle lapselle lahjakortin lelukauppaan, kun hän oli sellaista toivonut. Toivottavasti lapsi on saanut edes jostain toisenkin pienen lahjan, kun ei nyt tätä lahjakorttia pääse käyttämään", murehtii toinen asiakas Facebookissa.

"Firma, joka myy lapsille leluja, tekee todella törkeän tempun pienille asiakkailleen, ja juuri joulun aikaan", ihmettelee kolmas asiakas.

Lain mukaan konkurssiin menneellä liikkeellä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta lahjakortteja.

Toys ’R’ Usin Jyväskylän liike kertoo Facebook-seinällään, että lahjakortteja ostaneet voivat vaatia saataviaan konkurssipesän hoitajalta. "Asiakkaan tulee ilmoittaa vaateensa konkurssipesän hoitajan sähköpostiin toptoy@gorrissenfederspiel.com", päivityksessä kerrotaan.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivujen mukaan konkurssitapauksissa kuluttaja voi myös vaatia maksun palauttamista luotonantajalta, mikäli on maksanut ostoksensa luottokortilla.

Myös maksukortin debit-ominaisuudella maksetuista ostoksista voi mahdollisesti vaatia hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut, kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla kerrotaan.