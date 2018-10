Konnekosken kanavan suunnitelma valmistuu Konnevedellä

Konnevedellä on käynnissä venekanavan suunnittelu Konnekosken läheisyyteen. Ely-keskuksen rahoittama suunnitteluvaihe saadaan päätökseen lokakuun aikana. Nykytilassa Konnekoski rajoittaa alueen matkailupotentiaalin kasvua, kun se soveltuu korkeintaan pienveneellä kulkemiseen. Lisäksi ohitustilanteet ovat kulkuväylän kapeudesta ja virtaamista johtuen hankalia sekä vaarallisia.

Konnekoski sijaitsee Rautalammin kunnassa ja Rautalammin vesistöreitillä Kymijoen päävesistöalueen latvoilla. Koski purkaa pääosan yläpuolisen Hankaveden vesistä alapuoliseen Konneveteen. Aikuiset virtavesikutuiset kalat viihtyvät koko virtaavalla alueella, mutta esimerkiksi taimenelle koski ei juurikaan tarjoa sopivia kutusoraikkoja tai suojaa pienpoikasille.

– Hanke kohentaa Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailua. Suunnitteluvaihe on loppusuoralla ja itse asiassa viimeistelen nyt vesilain mukaisia hakemuksia Aluehallintovirastolle. Suunnittelussa oleva kanava yhdistää Konnevesi-järven ja Hankaveden. Toteutuessaan se mahdollistaa Päijänne-Keitele-kanavalta pääsyn Konnevettä, Hankavettä ja Pitkälahtea pitkin Rautalammin kuntakeskukseen, kertoo projektipäällikkö Riikka Karjalainen Rautalammin kunnasta.

Koski on lyhyt yksittäinen kynnys. Kunnostuksessa kynnyksen yläpuoleisen lahden koillisrannalle n. 300 m matkalle rakennettaisiin 14 virran suuntaista poikaskivisärkkää sekä 11 kutusoraikkoa. Kunnostus kohdistuisi noin 0,4 hehtaarin pinta-alalle.

Rautalammin kunnan hallinnoima suunnitteluhanke on saanut EU-rahaa runsaat 35 000 euroa ja Rautalammin kunnan osuus rahoituksesta on runsaat 15 000 euroa. Valmistuessaan kanava parantaa vesiliikenneturvallisuutta. Kanavan kustannusarvio on 3 miljoonaa euroa. Koskikunnostuksen hintalappu on 75 000 euroa ja se syntyy muutamassa viikossa.

– Hankkeen rahoitus on vielä auki, ja siihen liittyviä palavereja meillä on vielä muutama tässä suunnittelukauden hännässä. Lupaprosessi kestää noin vuoden ja sen valmistuttua voimme paneutua kunnolla rahoitukseen ja toteutussuunnitteluun, sanoo Karjalainen.

Kanava on mitoitettu 4,2 m leveälle ja 15 m pitkälle alukselle, jonka syväys on 1,8 metriä. Siihen tulee joko automaattinen tai käsikäyttöinen sulku. Vesiliikenteen siirtyminen koskesta kanavaan vähentää Konnekosken eroosiota ja parantaa virtakutuisten kalojen elinolosuhteita.

Konnekoskea ja sitä ympäröiviä alueita käyttävät mm. koskikalastajat, koskimelojat, veneilijät, matkailijat ja paikalliset. Suunnittelualue on osittain Etelä-Konneveden kansallispuistoa, osittain Natura-aluetta ja lisäksi siellä on useita yksityisiä maanomistajia. Konnekosken vesialueen omistavat Kosken ja Lassilan osakaskunnat.