Konnevedellä suuri maastopalo: sekametsää roihuaa 200 metrin matkalta, palo saatu hallintaan

Konnevedellä roihuaa sekametsää noin 200 metrin rintamalla Toikkalankyläntien läheisyydessä Rokkapohjassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen ensin pienestä metsäpalosta kello 11.05, ja myöhemmin ilmoitus muutettiin suureksi metsäpaloksi.

Maastopalo on saatu hallintaan ja pelastuslaitos on paikalla sammutustöissä. Paikalle on hälytetty kymmenen pelastuslaitoksen yksikköä.

Uutista päivitetään.