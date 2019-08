Konneveden ex-kunnansihteeri vaatii kuntaa kumoamaan hänen irtisanomisensa

Konneveden kunnan entinen kunnansihteeri Jouko Hyppönen vaatii kuntaa kumoamaan hänen irtisanomisensa. Hyppönen ei ole mielestään menetellyt velvollisuuksiensa vastaisesti eikä laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan.

Hän vetoaa myös varoitukseen, joka hänelle annettiin 12.5.2017. Varoitus liittyi matkalaskun epäselvyyksiin, jotka on korjattu. Varoitusta ei Hyppösen mielestä annettu kohtuullisessa ajassa väitettyjen laiminlyöntien tapahtumisesta. Varoituksen ja irtisanomisen välillä on kulunut myös yli kaksi vuotta, joten Hyppösen mukaan se on menettänyt merkityksensä irtisanomisesta päätettäessä.

Kunnanhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen kokouksessaan maanantaina. Kunnanjohtaja Juha Jokitalon laatimassa päätösehdotuksessa todetaan, että varoitukseen ei voida soveltaa kaavamaisia vanhentumisaikoja, sillä irtisanomisen perusteet arvioidaan kokonaisuutena. Esimiesasemassa toimineen Hyppösen alisuoriutuminen virassaan oli toistuvaa. Se johti työyhteisössä kestämättömään tilanteeseen.

Kunnanhallitus irtisanoi Hyppösen 27.5.2019 kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Hänellä ei ole irtisanomisaikana työvelvoitetta.