Konneveden kirkkovaltuustossa tapahtui täydellinen muutos – Virtaset nousivat vaalivoittoon

Konneveden kirkkovaltuusto kokee täydellisen muutoksen. 15 valitusta 8 on uusia ja Riitta Virtasen sekä Seppo Vaittisen johtama Pro Konnevesi sai selvän vaalivoiton. Liberaalimpia arvoja edustava ryhmä keräsi 10 paikkaa ja konservatiivisempia arvoja painottanut Uusi liitto 5 paikkaa.

Vt. kirkkoherra Juho Hintikka kiteytti tuloksen Virtasten voitoksi.

– Tuloksen myötä esimerkiksi pappilasta ei enää keskustella. Toisaalta monesta asiasta on myös yhteisymmärrys. Näkemyseroista huolimatta uskon uuden valtuuston pystyvän hyvään asioiden hoitoon, sanoo Hintikka.

Konneveden korkeimman äänisaaliin keräsi Riitta Virtanen ja toiseksi korkeimman Uusi Liitto -listan Maritta Puttonen. 8 vuotta valtuutettuna toiminut Puttonen oli edellisten vaalien ääniharava. Nyt hän painottaa sitoutumista kirkkovaltuuston työhön.

– Nämä vuodet ovat olleet haastavia. Tämä vaatii sitoutumista ja innokkuutta. Haasteita tuovat pitkään jatkuneet isot näkemyserot sekä runsas vaihtuvuus. Toivon yhteistyötä, avarakatseisuutta ja kokonaisvaltaisempaa seurakunnan asioiden hoitoa alkavalla kaudella, sanoo Puttonen.

Riitta Virtanen sanoo vaalituloksen kertovan selvästi mitä seurakuntalaiset haluavat.

– Me Pro Konnevesi-listalaiset olemme hyvin iloisia ja tyytyväisiä tulokseen ja siitä on luettavissa seurakuntalaisten tahto. Seurakuntalaiset haluavat palauttaa seurakunnan toiminnan ennen vallan vaihtumista tai suorastaan kaappausta edeltäneeseen muotoon. Esimerkiksi talkoolaiset ovat vähentyneet todella merkittävästi ja ilman heitä seurakunnan arkityö on vaikeuksissa. Nyt ollaan jossain määrin samassa lähtöpisteessä kuin 2014 vaalien jälkeen , sanoo Virtanen.