Konneveden kunnanjohtaja luottaa puhtaan luonnon vetovoimaan ja digiloikkaan

Konneveden kunnanjohtaja Juha Jokitalo ei pitkään pohdi, kun häneltä kysyy metsäisen ja kirkkaan erämaajärven rannalla sijaitsevan pikku kunnan haasteet ja mahdollisuudet. Hän hetken katselee työhuoneen kattoon ja pudottelee rauhallisesti sanat ketjuun.

– Mahdollisuuksia luovat kansallispuisto, vahvasti kasvava luontomatkailu sekä Äänekosken tehdasinvestoinnin tarjoamat myönteiset heijastukset. Tulemme näkymään myös digikuntana, sillä tänne ehdittiin vetää laajakaista. Se tuo isot mahdollisuudet yrittämiseen sekä koulutukseen.

Haasteita ovat tiedottaminen sekä talous. Kunta on ostanut luontomatkailuun kytkeytyvät kosket, ja tehnyt rohkean päätöksen uudesta koulusta ennen tänne tuloani. Oikeat ratkaisut heijastuvat taloushaasteina. Hyvä tiedotus on nykyisen somemaailman leimaamassa ympäristössä on myös iso haaste, mietiskelee Jokitalo.

Jokitalo valittiin nykyiseen virkaan vuonna 2015. Hänellä on kunnallispoliittista kokemusta mm. Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Koulutukseltaan hän on sotatieteiden maisteri ja johtamistaidon pääopettaja. Sotilasuran hän teki Ilmavoimien palveluksessa.

– Täällä päätöksenteko on yksimielistä, ja matkalla keskustellaan. Keskustelu kuuluu demokratiaan. Luottamustoimien kautta ymmärrän, kuinka viranhaltijatoimet ja päättäjien toiminta tulee kytkeä yhteen. Somen myötä kontekstuaalisuus on kärsinyt ja asiat leviävät nopeasti laajalle. Virheet ovat inhimillisiä, mutta virheellisen tiedon oikaisu on vaativaa, sanoo Jokitalo.

Konneveden pienuudessa on Jokitalosta hyvät ja huonot puolet. Täällä kuntajohtaja on lähellä kuntalaista.

– Konnevesi on ihmisläheinen ja vaativa opettaja. Kun aloitin virassa tapasin iäkkään pyörätuolissa istuvan naisen. Hän onnitellessaan valinnasta totesi: Juha, pidä meistä hyvää huolta! Minusta siinä on kunnan ja kunnanjohdon tehtävä kiteytettynä. Pienuus näkyy myös kunnan henkilöstön vähyytenä, joka tuo ylimääräisiä kiireitä. Samoin sote teettää paljon töitä. Monesti työntekijän keskittymisen katkaisee jonkin kiireinen ratkaistava asia, toteaa Jokitalo.

Juuri tuolloin oveen koputtaa taloussihteeri Eija Lahti. Hän pyytää anteeksi häiriötä, ja tarvitsee Jokitalolta pikaisesti kantaa maanantaisen kunnanhallituksen asialistan päätösesityksen muotoiluun. Vaihtoehtoja on useita ja Jokitalo on asian esittelijä. Kaksi rutinoitunutta ihmistä löytävät päätöstekstiin nopeasti juridisesti käyvän muotoilun yhdistämällä kaksi vaihtoehtoa.

Palaamme digiloikkaan ja harvinaiseen valmiiseen valokuituverkkoon.

– Keski-Suomen kymmenellä kunnalla on merkittävät investoinnit valokuituverkkoon. Se antaa uudet mahdollisuudet yrittämiseen, arkeen ja opiskeluun. Päivitämme Rautalammin kanssa laadittua Luontomatkailun Master Plan -suunnitelmaa. Siihen liittyy e-kansallispuisto, jolloin kulkija saa kännykkään sijainnin ja lähellä olevat palvelut.

Monet ulkomaalaiset eivät ole koskaan kävelleet metsässä tai nähneet savusumun harmauden takaa sinitaivasta, kokeneet puhdasta järveä, raikasta ilmaa, pimeyttä, hiljaisuutta luontoäänineen, poimineet tai pyydystäneet metsän ja veden antimia. Meidän tulee olla trendien suhteen valveilla ja oppia vihdoin markkinoimaan puhdasta Suomea, sanoo Jokitalo.