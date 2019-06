Konneveden kunnansihteeri Jouko Hyppönen irtisanottiin – sai jo aiemmin varoituksen

Konneveden kunnanhallitus on irtisanonut kunnansihteeri Jouko Hyppösen. Kunnanhallitus viittaa päätöksessään kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin, jonka mukaan viranhaltijan on suoritettava työtehtävänsä asianmukaiseksi ja viivytyksettä. Hänen on myös käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla.

Tähän liittyen kunnansihteerille on aiemmin annettu kirjallinen varoitus. Kokouksessa käsiteltiin myös Hyppösen kirjallisesti antamia vastauksia kysymyksiin, joita kunnanhallitus on aiemmin kuulemiskutsussa esittänyt.

Hyppösen toiminta varoituksen jälkeen ei ole muuttunut, joten irtisanomiselle oli olemassa asialliset ja painavat perusteet, eikä se ollut vältettävissä sijoittamalla häntä muuhun virkasuhteeseen.

Hyppösen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hänellä ei ole irtisanomisaikana työvelvoitetta.