Konneveden kunta on kriisikunnan rajoilla

Konneveden kunnan tilinpäätöksen luvut ovat kriisikuntamaisia. Tilinpäätös on 1,4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja konsernin alijäämä lähes 1,6 miljoonaa euroa. Konsernilla lainaa on runsaat 25 miljoonaa euroa ja kunnalla 19,7 miljoonaa euroa. Kunnan lainaa on 7 993 euroa ja konserni lainaa 9 415 euroa asukasta kohden.

Kriisikuntakriteerit ovat juuri muuttuneet. Kunnanjohtaja Juha Jokitalon mukaan kunta välttyy tuolta luokitukselta, vaikka uhka on havaittavissa.

– Muutos kriteereissä tuli maaliskuun alussa, ja suurin muutos niissä on se, että konsernin lainamäärään sisällytetään myös leasingrahoitukset. Meillä on vain velkaa. Vanhoista kriteereistä osa meillä ylittyi, mutta tärkein kriteeri alijäämä ei. Laadimme talouden tervehdyttämisohjelman, ja viidessä vuodessa saamme talouden kuntoon, uskoo Jokitalo.

Kunnan toimintatuottoja söivät vuokratuottojen, kotikuntakorvausten ja kuntayhtymiltä saatujen tuottojen vähentyminen. Verotuloissa oli runsaan 100 000 euron nousu, mutta valtionosuudet pienenivät 210 000 euroa. . Vuodesta 2016 valtion osuudet ovat pienentyneet yli 600 000 eurolla.

Kunta osakkaana tuki talousongelmaista valokuituverkkoa toteuttavaa Keski-Suomen Verkkoholding -yhtiötä 328 500 eurolla. Toimintakuluja kertyi 431 000 euroa edellisvuotta vähemmän, ja erityisesti Seututerveyskeskukselta ostettiin vähemmän palveluita. Kunta investoi vain 922 000 eurolla, kun edellisvuonna investointien nettomenoja oli 3 miljoonaa euroa.

Konneveden kunta velkaantui koskiosuuksien ostoissa sekä kouluinvestoinnissa.

– Toki taustalla on voinut olla liian myönteiset kunnan kehitysodotukset, mutta kiinnostus luontomatkailuun ja Konneveden koskiin on merkittävässä kasvussa. Koulurakennus on tuonut paljon myönteistä ja oli tarpeen perustelema investointi, sanoo Jokitalo.

Valoisia piirteitä ovat kunnan myönteinen työllisyyskehitys, alueen yritysten saamat merkittävät yritystuet sekä nousussa oleva matkailu. Taustalla vaikuttavat biotuotetehdas ja kansallispuisto.

– Matkailun osalta uskon, että lähiaikoina on mahdollista kertoa todella hyviä uutisia. Kunnan lapsimäärän kasvu on myös myönteinen asia. Valitettavasti usealle vanhuksen elämä päättyi viime vuonna, ja viimeiset elinvuodet ovat hintavia kunnalle. Soten kaatuminen sekä sairaanhoitopiirin laskutusongelmat toivat 1,2 miljoonan euron menot. Veroprosenttia emme ole nostamassa. Tarkasteluun tulee kouluverkko sekä sosiaali- ja terveyspalvelut, kertoo Jokitalo.