Konnevesi tehostaa asumispalveluitaan

Konneveden kunta lunastaa Konneveden Asumispalvelusäätiön kunnanhallituksen maanantaisella päätöksellä. Lunastaminen toteutetaan maksamalla kauppahintana runsaat 87 000 euroa ja kunta ottaa vastatakseen yhtiön velat. Velkaa on Kevalle ja Kuntarahoitukselle yhteensä lähes 166 000 euroa.

Asumispalvelusäätiö on aikanaan perustettu kunnan saaman testamentin määräämänä, ja se on ollut kunnan tytäryhtiö. Säätiön asumispalvelujen tuottamista kunta on tukenut merkittävästi rahallisesti. Lunastamisella haetaan taloudellisesti kannattavampaa tapaa tuottaa palvelut.

Konneveden kunta kannustaa lausunnossaan Ääneseudun ammatillista koulutuskuntayhtymää aktiivisempaan yhteistyöhön alueen yritysten kanssa, jotta koulutus olisi joustavampaa ja palvelisi paremmin murroksessa olevia työelämän tarpeita. Lisäksi kunta haluaa kiinnittää yhtymän huomion matkailualan kasvaviin tarpeisiin sekä alueella olevan, erittäin nopean valokuituverkon hyödyntämiseen. Kunnanhallitus antoi lausunnon Ääneseudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2019–2021.