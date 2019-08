Konnevetisellä Mikko Lemmetillä, 47, on tutkintoja vaikka muille jakaa, mutta työnhaussa ei tärppää – häntä korventaa, ettei saa kutsua edes haastatteluun

Mikä on pielessä, kun työkykyinen ja työhaluinen ihminen, jolla on kuusi eri tutkintoa taskussa, ei sinnikkäälläkään hakemisella löydä itselleen töitä?

Tälläinen ajatus risteilee konnevetisen pitkäaikaistyöttömän Mikko Lemmetin, 47, päässä aina kun työnhausta kilahtaa sähköpostiin kohtelias vakiolause: ette tällä kertaa tullut valituksi.

– Mieli menee matalaksi, että eikö taaskaan tullut onnistumista. Sitten taas alkaa toivoa, että ehkä seuraavalla kerralla tärppää, mutta kun sieltäkin tulee sama vastaus, niin mitä siinä sitten enää teet, hän huokaa.

– Uskon silti yhä itseeni, mutta itseluottamusta nämä kokemukset eivät ruoki.

Ylioppilas, yo-merkonomi, humanististen tieteiden kandidaatti, filosofian maisteri, ympäristönhoitaja, eräopas. Tutkintoja taskussa vaikka muille jakaa, mutta ei vain tärppää.

– Se korventaa, kun ei saa edes kutsua työhaastatteluun. Ymmärrän, että hakemuksia tulee tuhoton määrä, mutta silti toivon, että työnantajat eivät kohtelisi työtä hakevia kuin karjaa. Katsoisivat ihmisiä hakemusten takana. Annettaisiin mahdollisuus esitellä itseään ja motivaatiotaan haastattelussa.

Haastattelukutsu on tullut vain muutaman kerran. Varsinaiseen työpaikkaan haastattelu on johtanut sitäkin harvemmin.

– Muulloin olen yleensä jäänyt kakkoseksi. Tietysti se harmittaa vietävästi, sillä kakkossijasta ei palkintoja jaeta.

Työhakemusten teko on Lemmetin työtä. Hän on vuosien kulues­sa kirjoitellut niitä satoja. Hän etsii töitä, joihin hänellä on edes teoriassa mahdollisuus päästä. Oman yrityksen asiakashankinta on ollut haastavaa. Sen potentiaalisin asiakaskunta ovat kansainväliset asiakkaat, sillä näyttää siltä, ettei kotimaassa ole riittävästi kysyntää.

– Olen kohta viisikymppinen enkä saa töitä eikä kerry eläkettä. Haluaisin yhä tehdä jotain hyödyllistä yhteiskunnan eteen. Onneksi vaimo on töissä, joten tulemme jotenkin toimeen.

Paljon puhuttu työn ja työvoiman kohtaanto-ongelma tulee puheeksi. Töitä olisi etelässä ja lännessä, mutta ei koti- eikä lähikunnissa.

– Olen valmis kulkemaan töiden perässä, mutta Jyväskylästäkään en ole töitä saanut. Ei voi noin vain riuhtaista perhettään pois muualle. Jos asuttaisiin vuokralla, se olisi helpompaa. Saako talon kaupaksi ja millä hinnalla? Onko työ muual­lakaan kuinka pysyvää? Tuntuu, että nykyään pitää olla täysiverinen ammattilainen, ennen kuin työnantaja kirjoittaa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen.

Vuosien kuluessa on ollut pitkiä työttömyysjaksoja. Takana on käännösalan töitä ja -yrittäjyyttä, mutta se loppui kannattamattomana. Viimeksi Lemmetti oli palkkatöissä vuonna 2014. Aukot työhistoriassa antavat hakijasta vääränlaisen kuvan.

– Usein sanotaan, että työttömät ovat laiskoja eivätkä tee mitään. Minä en ole koskaan syljeskellyt kattoon vaan olen etsinyt töitä, lähettänyt avoimia hakemuksia ja opiskellut uusia ammatteja.

Jaksaminen on koetuksella.

– En ole luovuttanut, vaikka aina on tullut vain lunta tupaan. Takaiskut on pitänyt koettaa jättää taka-alalle. Onneksi luonto hoitaa työttömänkin kehoa ja mieltä, metsään olen usein mennyt enkä jäänyt nurkkiin kyyhöttämään.

Yksilöllinen ohjaus on työttömälle tarpeen

Mikko Lemmetti tervehtii ilolla työttömien aktivoimista henkilökohtaisella ohjauksella. Hän sai Konneveden kunnalta kutsun pitkäaikaistyöttömien info-tilaisuuteen. Tapaamisen yhteydessä oli myös kunnan duunitiimin palvelusuunnittelijan ja työvoimaviranomaisen tekemä henkilökohtainen haastattelu.

– Tällaistahan työttömälle olisi jo alusta alkaen pitänyt tarjota. Vain yhden kerran tätä ennen olen saanut yhteydenoton työvoimatoimistosta, kirjeen joskus vuosituhannen alussa, jossa kehotettiin hakemaan jotain työpaikkaa, Lemmetti sanoo.

Nyt hänellä on henkilökohtainen työlllistymissuunnitelma. Sen mukaan Lemmetti pyrkii hakemaan työpaikkoja, osallistumaan verkkokursseille ja mahdollisesti yrittää hakeutua työkokeiluun.

– En kuitenkaan elättele liikaa toiveita minkään suhteen, hän myöntää.

Paljon puhutusta aktiivimallista Lemmetti tuhahtaa muiden tavoin: sehän oli käytännössä vain hakemustehtailuun kannustamista ja tukileikkuri.

Lemmetti kertoo päänsä olevan pyörällä työmarkkinoiden osaamisvaatimusten kanssa. Henkilökohtaisessa haastattelussa hänelle sanottiin, että hänhän osaa vaikka mitä.

– Sitten kun hakee töitä eikä pääse edes haastatteluun, niin kokee, ettei osaakaan mitään. Osaanko minä vai enkö minä osaa, kunpa tietäisin työnantajien vaatimukset, Lemmetti huokaa.