Korkeintaan seitsemän peliautomaattia myyntipaikkaa kohti, Veikkaus linjaa

Jatkossa yhdessäkään myyntipaikassa ei saa olla seitsemää peliautomaattia enempää, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Seitsemän peliautomaatin enimmäismäärä koskee hypermarketteja sekä liikenne- ja huoltoasemia, joissa on tähän saakka saattanut olla toistakymmentäkin peliautomaattia. Toimiin ryhdytään jo tammikuussa.

Kaikkien muiden myyntipaikkojen, muun muassa pienempien kauppojen, kioskien ja ravintoloiden, enimmäismäärä laskee viiteen peliautomaattiin. Myös ne peliautomaatit, joihin ei ole mahdollista toteuttaa vuonna 2021 voimaan tulevaa pakollista tunnistautumista, poistuvat ensi vuoden aikana.

Veikkaus on jo aiemmin kertonut, että peliautomaattien kokonaismäärä vähenee noin 3 500:lla. Tällä hetkellä niitä on noin 18 500 kappaletta. Arvioiden mukaan tulevat vähennykset kohdistuisivat noin kolmannekseen Veikkauksen myyntipaikkaverkostosta eli lähes 2 200 myyntipaikkaan.

Tehdyt ratkaisut liittyvät syksyn aikana kerrottuihin pelaajakeskeisiin vastuullisuuslinjauksiin ja valmistautumiseen pakolliseen tunnistautumiseen, joiden avulla rahapelaamisesta pyritään tekemään entistä turvallisempaa.

– Vähennysten suunnittelussa on sovitettu yhteen useita näkökulmia. Lähtökohtana on ollut se, että vaikutukset kohdistuvat mahdollisimman tasapuolisesti eri kumppaneille, toimialoille sekä maantieteellisille alueille. Lisäksi olemme huomioineet kritiikin, jonka mukaan automaattien määrää on pidetty liian korkeana erityisesti isoimmissa myyntipaikoissa, Veikkauksen myyntijohtaja Marko Peltokorpi sanoo tiedotteessa.

Reilu lisävähennys 2025 loppuun mennessä

Tiedotteen mukaan Veikkauksen pelikate laskee toimenpiteen seurauksena ensi vuonna noin 30 miljoonaa euroa. Asiamiehille maksettaviin myyntipalkkioihin vähennyksillä on noin 4,5 miljoonan euron vaikutus. Poistot saattavat lisäksi vaikuttaa myyntipaikkaverkoston kokoon tulevaisuudessa.

– Vähennykset ovat tuntuvia ja tulevat näkymään asiakkaille varmasti, Peltokorpi toteaa.

Veikkaus sanoo tiedottavansa peliautomaattien määrän vähentymisestä verkkosivuillaan noin kahden kuukauden välein, ensimmäisen kerran maaliskuun alussa. Veikkaus kertoo olevansa hyvissä ajoin yhteydessä myyntipaikkaan, kun muutoksen ajankohta lähestyy.

Veikkaus arvioi, että pakollisen tunnistautumisen myötä hajasijoitettujen automaattien määrä laskee entisestään niin, että niitä on jäljellä 10 500–13 500 vuoteen 2025 mennessä.